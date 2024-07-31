Штрафы за непрохождение ВВК: выпишут ли их тем, кто обновил данные, но не проходил медкомиссию

Телеграмм каналами и некоторыми информационными источниками распространяется информация, что на военнообязанных, которые обновляют данные в ЦПАУ или Резерв+ могут налагать штрафы за непрохождение ВВК. Соответствует ли это действительности — читай в материале.

Будут ли налагать штрафы на военнообязанных, не прошедших ВВК: объяснение Министерства обороны Украины

На официальной странице Министерства обороны Украины в Телеграмм канале выложили комментарий об инсинуациях, которые сейчас активно бродят по информационным сайтам и соцсетям.

Ведомство отвечает на них своим комментарием. В нем отмечено, что обновить данные и пройти медосмотр для определения степени пригодности к прохождению военной службы должен каждый военнообязанный. Но есть нюанс:

Министерство обороны отмечает, что при обновлении данных не требуют проходить военно-врачебную комиссию. Документ о ВВК нужен, если получил повестку на ее прохождение.

Директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк пояснил:

Обновление гражданами данных и прохождение медосмотра с целью определить степень годности к военной службе — это два отдельных вида обязанности.

Оба регламентируются новым Законом о мобилизации.

Поэтому после обновления данных в ЦПАУ или Резерв+ нет причины ожидать штрафа за непрохождение комиссии.

Но, если после получения повестки на прохождение медицинской комиссии военнообязанный в срок не прошел ее — начисление штрафа возможно.

Кто рискует заплатить штраф за не прохождение ВВК, даже если не получил на медкомиссию повестки

Адвокат Андрей Новак порталу Volynnews объяснил, что:

Пройти ВВК без какой-либо повестки на нее должны люди, ранее получившие статус ограниченно пригодных.

Такие изменения произошли с 4 мая 2024 года. Они действуют согласно приказу 402 Министерства обороны, которое лишило ВВК права предоставлять военнообязанному такой статус. Так что эти люди будут проходить медосмотр снова по новым правилам.

Имевшие статус ограниченно пригодных должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Комиссия решит, к какой категории их теперь отнести.

После медосмотра военнообязанный может получить статус:

пригоден;

пригоднен для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и т.д.

непригоден с исключением из военного учета;

временно непригоден;

непригоден с повторным прохождением комиссии через 6-12 месяцев.

Потенциальные призывники, имевшие статус ограниченно пригодных, если не пройдут медосмотр, действительно могут попасть под штрафные санкции.

Также вопросы обязательного прохождения ВВК могут возникнуть в отношении мужчин, имеющих статус ВПЛ, военные документы которых были окончательно потеряны.

Ранее мы рассказывали, продлят ли срок обновления данных, что известно.

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