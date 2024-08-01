Отказ от прохождения ВВК: что ждет военнообязанных, которые проигнорируют медицинский осмотр

В условиях военного положения прохождение военно-врачебной комиссии стало обязательным для многих военнообязанных граждан Украины. Однако не всегда условия его проведения могут быть соответствующими. Отсюда возникает вопрос, законен ли отказ от прохождения ВВК и какая ответственность за это предусмотрена.

Отказ от прохождения ВВК — какие могут быть последствия

Прежде всего, важно понимать, что пройти ВВК нужно в указанные сроки после того, как получаешь повестку на соответствующую процедуру. При этом при обновлении данных не нужно идти к врачам на проверку.

В условиях военного положения военнообязанные после получения повестки должны пройти осмотр у хирурга, терапевта, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, психиатра, а также врачей других специальностей по медицинским показаниям.

В то же время следует понимать, что обновить данные и получить заключение ВВК — это два отдельных вида обязанностей, предусмотренных законом. Об этом пишет Минобороны Украины.

За невыполнение этих обязанностей предусмотрена ответственность. Так, согласно приказу № 402 Минобороны Украины Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, граждане должны проходить обязательное медицинское освидетельствование, если они приписаны к призывным участкам или только собираются это сделать.

В то же время, отказаться от ВЛК военнообязанным закон не запрещает, но устанавливает за это ответственность. В частности, речь идет о наложении штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен на лицо, которое получило повестку для прохождения медицинской комиссии, но не сделало этого в соответствующие сроки.

На то, чтобы оплатить штраф, у человека есть 15 дней. Если он этого не сделает, исполнительная служба может взыскать штраф принудительно, в двойном размере от суммы взыскания. Также вместе со штрафом необходимо будет уплатить исполнительный сбор.

Вместе с тем существуют законные основания все же отказаться от проверки. Среди них, в частности, нарушение процедуры прохождения ВВК или принудительный медосмотр.

Также существуют случаи, когда действующие военные должны пройти военно-врачебную комиссию после ранения, но по разным причинам хотят отказаться от этой процедуры. На это они имеют право, но о соответствующем решении защитника должны известить командира или начальника воинской части, направившего этого человека на медицинское обследование.

Кроме того, существует возможность оспорить решение ВЛК. Читай пояснение адвоката, как это можно сделать.

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