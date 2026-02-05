Как часто нужно проходить ВЛК в 2026 году: официальные требования во время военного положения

В 2026 году в Украине проходить ВЛК (военно-врачебную комиссию) придется по обновленным нормам, действующим в условиях военного положения и касающихся как военных, так и военнообязанных, в том числе забронированных работников и лиц с отсрочкой.

Как часто нужно проходить ВЛК разным категориям людей — детали в материале.

Как часто нужно проходить ВЛК во время действия военного положения

Согласно пункту 63 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров от 16.05.2024 №560, военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, не имеют.

Исключение — случаи, когда такие лица принимаются на военную службу по контракту или их признали ограниченно пригодными, но они не проходили повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе. Также лицо имеет право пройти медицинское освидетельствование по собственному желанию.

Как часто нужно проходить ВЛК ограниченно пригодным

В 2024 году статус Ограниченно пригодный был упразднен.

Согласно Закону Украины от 21.03.2024 № 3621-IX, граждане в возрасте от 25 до 60 лет, ранее имевшие этот статус, обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года.

Это касается всех, кроме лиц, имеющих официально подтвержденную инвалидность. Остальные должны самостоятельно обратиться в ТЦК или через приложение Резерв+, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию.

Как часто нужно проходить ВЛК забронированным работникам и лицам с отсрочкой

Независимо от того, есть ли бронирование или отсрочка, требование ежегодного прохождения ВЛК остается актуальным для всех.

В частности, для лиц, признанных ограниченно пригодными. Они должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года, даже если они имеют отсрочку. Это подтверждается разъяснениями Министерства обороны Украины:

Поэтому в 2025 все военнообязанные, включая военных, забронированных работников и лиц с отсрочкой, обязаны пройти военно-врачебную комиссию — один раз в год.

За невыполнение этих требований нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.

