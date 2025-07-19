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Ветеран своїм коштом латає вибиті дороги — скандальний інцидент на Рівненщині

Катерина Курбанова 19 Липня 2025, 19:00

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