Михаил Поплавский покинул пост ректора КНУКиМ — СМИ

В Киевском национальном университете культуры и искусств происходят исторические кадровые ротации. Михаил Поплавский, который на протяжении десятилетий был бессменным лидером и лицом учреждения, официально покинул пост главы университета.

Почему Михаил Поплавский покинул КНУКиИ

По информации источников в Министерстве образования и науки, о которых сообщает РБК-Украина, уход Поплавского обусловлен прежде всего законодательными нормами. Согласно Закону Украины О высшем образовании, одно и то же лицо не имеет права возглавлять государственное учебное заведение более двух сроков подряд. Михаил Поплавский уже исчерпал этот лимит, дважды занимая руководящую должность.

Кроме того, смена руководства вписывается в общую стратегию МОН по реформированию образовательного сектора. Как ранее отмечал заместитель министра образования Николай Трофименко, в Украине продолжается масштабная оптимизация сети вузов, предусматривающая обновление управленческого состава во многих учреждениях.

Новое руководство КНУКиИ: кто стал преемником Поплавского

Процесс передачи власти в университете уже начался. По предварительным данным, на переходный период обязанности президента заведения будет исполнять профессор Игорь Комарницкий. До этого назначения он работал на кафедре гостинично-ресторанного и туристического дела КНУКиИ.

Стоит напомнить, что Министерство образования и науки неоднократно подчеркивало необходимость омоложения кадрового потенциала и модернизации управления в университетах. Смена многолетнего руководителя в таком знаковом заведении, как Университет культуры, является четким сигналом того, что процесс образовательной оптимизации в стране набирает обороты.

