Михайло Поплавський залишив посаду ректора КНУКіМ — ЗМІ

У Київському національному університеті культури і мистецтв відбуваються історичні кадрові ротації. Михайло Поплавський, який протягом десятиліть був незмінним лідером та обличчям закладу, офіційно залишив посаду очільника університету.

Чому Михайло Поплавський залишив КНУКіМ

За інформацією джерел у Міністерстві освіти і науки, про які повідомляє РБК-Україна, відхід Поплавського зумовлений передусім законодавчими нормами. Згідно із Законом України Про вищу освіту, одна і та сама особа не має права очолювати державний навчальний заклад понад два терміни поспіль. Михайло Поплавський вже вичерпав цей ліміт, двічі обіймаючи керівну посаду.

Крім того, заміна керівництва вписується в загальну стратегію МОН щодо реформування освітнього сектору. Як раніше зазначав заступник міністра освіти Микола Трофименко, в Україні триває масштабна оптимізація мережі вишів, що передбачає оновлення управлінського складу в багатьох установах.

Водночас кадрові зміни в КНУКіМ публічно прокоментував міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, виборність керівних посад у вищій освіті є принциповою цінністю, а тривале перебування однієї людини на чолі університету суперечить самій ідеї змінюваності влади.

Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності. Посада ректора — це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою, — наголосив Лісовий.

Міністр також зауважив, що навіть за наявності юридичних можливостей зберігати управлінський вплив, виникають серйозні питання етики, управлінської культури та інтересів самого закладу.

Саме тому, за словами очільника МОН, університети мають бути прикладом морально-етичних стандартів, а не постійним джерелом суспільних дискусій навколо них.

Нове керівництво КНУКіМ: хто став наступником Поплавського

Процес передачі влади в університеті вже розпочався. За попередніми даними, на перехідний період обов’язки президента закладу виконуватиме професор Ігор Комарніцький. До цього призначення він працював на кафедрі готельно-ресторанної та туристичної справи КНУКіМ.

Варто нагадати, що Міністерство освіти і науки неодноразово наголошувало на необхідності омолодження кадрового потенціалу та модернізації управління в університетах. Зміна багаторічного очільника в такому знаковому закладі, як Університет культури, є чітким сигналом того, що процес освітньої оптимізації в країні набирає обертів.

