Не покупай это на передовую! Какие лекарства неэффективны? Информация для волонтеров

Українські волонтери щодня роблять ну просто неймовірні речі! Вони ладні доставити нашим військовим все та навіть більше. Українська правда розповіла про неефективні ліки, які не варто везти на фронт.

Ліки з сумнівною ефективністю

Ліки з недоведеною ефективністю

Це ще називають ефектом плацебо. Коли пацієнт вірить у пігулку, біль минає, а препарат має низьку концентрацію діючої речовини. Або ж не має її зовсім.

До таких належать: валеріана, корвалол, валідол, трав’яні настої в краплях. Це точно не варто купувати для наших захисників.

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2. Протизапальні та противірусні

Противірусна таблетка не в змозі вилікувати гостре респіраторне захворювання та віруси. Самі віруси лікуються складно, тому чарівна таблетка просто не діє.

Противірусні пігулки скоріше містять перелік вітамінів, аніж діючу речовину. Те саме стосується протизапальних з недоведеним ефектом.

Важливо: не купуй противірусні препарати, які містять у складі інтерферон! Він діє лише внутрішньовенно та спричиняє низку побічних ефектів.

3. Ноотропні препарати

Це такі, що впливають на вищі функції мозку. Зазвичай на гарній упаковці написано, що вони допомагають концентруватись, швидше думати, покращити пам’ять тощо.

Неврологиня Олександра Щебет пояснила, що вони не лише не мають схвалення FDA (Адміністрації з контролю ліків та харчових продуктів), а й викликають залежність та побічні ефекти.

4. Фітотерапія

Це — точно зайвий пункт в аптечці військового. Препарат, який не має клінічного висновку з ефективності, не може бути дієвим. Наприклад, аспірин з’явився з екстракту кори верби.

Він має клінічно доведену ефективність, на відміну від трав’яних зборів. Від трав можна отримати більше негативних наслідків, аніж позитивних. Наприклад, високий тиск, запаморочення, блювоту та отруєння.

5. Гепатопротектори

Ліки з телевізора, які часто називають гепатопротекторами, — насправді такими не є. Людей, які мають проблеми з печінкою, точно не лікують розторопшею або відомими таблетками. Такі ліки підбираються індивідуально гастроентерологом.

6. Заспокійливі з реклами

Ще один червоний прапорець для покупок на ЗСУ. Справді дієві заспокійливі може виписати лікар індивідуально, як і правила прийому.

Все інше з реклами — плацебо, а простіше кажучи, викидання грошей на вітер. Обирай ліки, які мають доказову базу ефективності.

Важливо: якщо військові дійсно потребують серйозних препаратів, ти маєш проконсультуватися з лікарем щодо дії, побічних ефектів та дозування.

Якщо ти не певен(-на) у дієвості ліків, які купуєш, перевір їхню діючу речовину на цьому сайті.

Раніше ми розповідали, як працює програма Доступні ліки під час війни.

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