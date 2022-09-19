“Пара-па-па-пам, я це люблю!” — McDonald’s возобновляет работу в Украине

Скоро украинцы смогут снова услышать знакомое “Пара-па-па-пам, я це люблю!” McDonald’s возвращается к работе в Украине. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций компании Олеся Муджири.
Рестораны быстрого питания возобновят работу уже 20 сентября. Сначала откроют три заведения в Киеве по адресам:
Пока что они будут работать только на доставку. Получить заказ в зале или через окна McDrive можно будет с октября.
В компании сообщают, что через неделю начнут работать еще семь заведений в столице, а потом будут открываться рестораны в городах на Западе Украины.
Во время военного положения компания будет следовать протоколам безопасности:
У киевлян еще один любимый фастфуд — киевская перепичка. Это блюдо должны попробовать все, кто посещает столицу. А если ты хочешь отведать его уже сейчас, то держи рецепт киевской перепички от Владимира Ярославского.
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