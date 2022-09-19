“Пара-па-па-пам, я це люблю!” — McDonald’s возобновляет работу в Украине

Скоро украинцы смогут снова услышать знакомое “Пара-па-па-пам, я це люблю!” McDonald’s возвращается к работе в Украине. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций компании Олеся Муджири.

Как будет работать McDonald’s в Украине

Рестораны быстрого питания возобновят работу уже 20 сентября. Сначала откроют три заведения в Киеве по адресам:

проспект Бажана, 3в (ст. м. Харьковская);

ул. Гришко, 7 (ст. м. Позняки);

проспект Гагарина, 2а (ст. м. Дарница).

Пока что они будут работать только на доставку. Получить заказ в зале или через окна McDrive можно будет с октября.

В компании сообщают, что через неделю начнут работать еще семь заведений в столице, а потом будут открываться рестораны в городах на Западе Украины.

Во время военного положения компания будет следовать протоколам безопасности:

рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри;

во время воздушной тревоги рестораны будут закрываться, чтобы посетители могли спокойно пройти в ближайшее укрытие. Однако работники будут оперативно выдавать уже оплаченные заказы.

У киевлян еще один любимый фастфуд — киевская перепичка. Это блюдо должны попробовать все, кто посещает столицу. А если ты хочешь отведать его уже сейчас, то держи рецепт киевской перепички от Владимира Ярославского.

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