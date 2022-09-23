Для тех, кто на правом берегу — Клопотенко поделился рецептом сочного бургера, как в McDonald’s

Всем уже известно про открытие McDonald’s в Киеве, но пока что три заведения на левом берегу работают только на доставку заказов.

Как же порадовать себя быстрой едой дома, чтобы было так же вкусно, как в легендарной сети ресторанов?

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко попытался отгадать загадочную рецептуру бургера и соуса McDonald’s. Он поделился своим результатом с украинцами.

Бургер, как в McDonald’s: ингредиенты

фарш из микса говядины и свинины (готовый или домашний) булочка для бургера квашеные огурцы красный лук сыр кетчуп кумин

Соус для бургера: ингредиенты

150 г краснокочанной капусты

50 г сливочного масла

15 г сладкой горчицы

100 мл красного вина

5 г зиры

щепотка крахмала (опционально)

Рецепт бургера, как в McDonald’s

Сделай котлету из фарша. Чтобы она лучше держала форму и была сочнее, положи ее уже сформированную в морозилку, пока будешь заниматься другим.

Булочку для бургера разрежь вдоль пополам и положи в разогретую духовку на несколько минут или обжарь на сухой сковороде гриль. Так она станет более хрустящей.

Квашеный огурец нарежь тонкими слайсами. На каждый бургер нужно примерно три-четыре слайса.

Почистить красную луковицу и нарежь ее тонкими кольцами или мелкими кубиками.

Теперь приготовь соус. Нашинкуй краснокочанную капусту. Затем разогрей сковороду со сливочным маслом и выложи туда капусту, сладкую горчицу и зиру. Туши все на среднем огне.

Когда капуста станет мягкой, то влей красное вино. Туши еще несколько минут.

Переложи капусту в отдельную миску и тщательно перебей блендером до однородности. Если хочешь, чтобы соус был немного гуще, добавь к нему щепотку крахмала и перемешай. Для большей однородности можно перетереть соус через мелкое сито.

Достань котлету из морозилки и обжарь на сковороде. Затем переверни, посоли и оставь на сковороде еще на полминуты.

Нижний слой булочки смажь соусом из капусты, а верхний слой — обычным кетчупом. Сверху выложи кубики лука и немного присыпь кумином.

Выложи слайсы квашеного огурца и поджаренную котлету. На котлету выложи два слайса сыра и накрой все верхней булочкой.

К бургеру идеально подходит картошка фри. Но вполне можно ее заменить альтернативным вариантом. Картошка по-селянски в духовке от судьи шоу МастерШеф Владимира Ярославского тебе точно понравится.

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