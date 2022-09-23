Еда и рецепты

Для тех, кто на правом берегу — Клопотенко поделился рецептом сочного бургера, как в McDonald’s

Елена Яковлева, редактор сайта 23 сентября 2022, 10:00
Рецепт бургера, як у McDonald’s - простий рецепт від Клопотенка
Фото: Pexels

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