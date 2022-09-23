Для тех, кто на правом берегу — Клопотенко поделился рецептом сочного бургера, как в McDonald’s

Всем уже известно про открытие McDonald’s в Киеве, но пока что три заведения на левом берегу работают только на доставку заказов.
Как же порадовать себя быстрой едой дома, чтобы было так же вкусно, как в легендарной сети ресторанов?
Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко попытался отгадать загадочную рецептуру бургера и соуса McDonald’s. Он поделился своим результатом с украинцами.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Допис, поширений Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
К бургеру идеально подходит картошка фри. Но вполне можно ее заменить альтернативным вариантом. Картошка по-селянски в духовке от судьи шоу МастерШеф Владимира Ярославского тебе точно понравится.
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