“Юрчик, готуй мішки” та інші цікавинки шоу Хто хоче стати мільйонером?

Вже з 1 вересня на ICTV2 повертається легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером? — і це вже третій сезон української адаптації.

Десять нових епізодів, несподівані питання та шанси на чек із шістьма нулями. Щоб забрати головний приз, достатньо дати 15 правильних відповідей — і глядачі запам’ятають переможця не гірше за світових чемпіонів.

А поки до ефіру ще кілька тижнів, розповідаємо найяскравіші факти, курйози та історії з України та світу.

Дзвінок другу

Американець Джон Карпентер у 1999-му став першим, хто використав “дзвінок другу” не для того, щоб спитати поради, а щоб повідомити батькові: за кілька секунд він виграє мільйон.

У студії тоді всі вирішили, що він надто самовпевнений, але Карпентер й справді знав правильний варіант. Пізніше це повторили переможці з Іспанії, Словенії та Німеччини, які хотіли поділитись новиною з найкращими друзями.

Курйози по-українськи

Другий сезон української версії запам’ятався чималою кількістю яскравих моментів. Гравець Олександр прийшов із… котом на ім’я Шайба, який чемно сидів то на плечі, то в окремому кріслі поруч.

А Павло, використавши “дзвінок другу”, так розхвилювався, що коли “поклав слухавку” просто забув відповідь. Іронія в тому, що вона була правильною. Ця історія стала одним з головних курйозів 2-го сезону.

Так ось ти який — танець мільйонера

Переможцем другого сезону української версії Хто хоче стати мільйонером? став підприємець із Київщини Руслан Стоколос.

Коли він почув, що його фінальна відповідь правильна, гучно вигукнув переможний клич, підскочив і влаштував “танок мільйонера” прямо біля крісла. Потім повернувся до друга, який прийшов на шоу, і сказав: “Юрчик, готуй мішки!”

До речі, деякі мільйонери з інших країн майже те саме казали своїм рідним: “готуй шафу для грошей” або питали, чи вони мають сумки для грошей.

Голлівудський сюжет

А тобі відомо, що продюсерів фільму Мільйонер з нетрів, що у 2009 році здобув вісім Оскарів, надихнула саме телевікторина Хто хоче стати мільйонером?.

У центрі сюжету — хлопець-сирота із бідного району Індії, який виграє мільйон у квіз-шоу. Ця історія згодом стала реальністю: бідний індійський вчитель Сушил Кумар теж забрав головний приз, завдяки своїм знанням.

Мільйонером може стати кожен

У 2013 році японка Мана Ашіда довела, що навіть у молодшій школі можна стати мільйонером — їй було всього 8 років, коли вона впевнено дійшла до фіналу і забрала головний приз.

А у 2021-му Інес Трехос із Коста-Рики довела, що ніколи не пізно зіграти свою гру: у 89 років вона виграла мільйон і офіційно стала найстаршою чемпіонкою шоу. Вік, як виявилося, не має значення.

Не пропусти старт нового сезону Хто хоче стати мільйонером? — вже 1 вересня о 19:00 на ICTV2.

Поки чекаєш повернення Хто хоче стати мільйонером, можна зануритися у світ серіалів Netflix. У серпні 2025 тут виходить чимало гучних прем’єр та продовжень улюблених історій.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!