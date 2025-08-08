Зірвати куш: таємниці нового сезону шоу Хто хоче стати мільйонером?

Станіслав Боклан — ведучий шоу Хто хоче стати мільйонером? Цього вересня на екран повертається одне з найулюбленіших інтелектуальних шоу всього світу — Хто хоче стати мільйонером?Прем’єра третього сезону вже 1 вересня о 19:00 на ICTV2. У кріслі ведучого — знову культовий актор Станіслав Боклан, а в крісло гравця мріють потрапити тисячі охочих спробувати свої інтелектуальні здібності та удачу. І цього разу битва за мільйон обіцяє бути особливо гарячою.Поки ще є час до першого ефіру — Вікна-новини розповідають захопливі факти про шоу. Хто хоче стати мільйонером — 3 сезон 1998 рік, Велика Британія. Саме тоді вперше в ефірі пролунала фраза, яка згодом стала впізнаваною у всьому світі: Це ваша остаточна відповідь? Шоу Who Wants to Be a Millionaire? швидко стало хітом. У ньому гравець має відповісти на 15 запитань та дістатися до головного призу. Формат підхопили у понад 160 країнах і в кожній студії — та сама напруга і бажання зірвати куш, що наче магніт вабить глядачів і учасників. Читати на тему Скандал на шоу Супермама: чому після ефіру звільнили прокурора Дружини прокурора Малєєва були відверті на шоу Супермама – і його декларацію перевірили. Чи це означає кінець солодкого прокурорського життя. Десятки тисяч анкет на участь Цього разу на кастинг проекту українці надіслали понад 12 тисяч анкет. Це більше, ніж попереднього разу, коли охочих було близько 10 тисяч. У третьому сезоні під пронизливим взором Станіслава Боклана опиняться люди абсолютно різних професій: вчителі і журналісти, поліціянт і залізничник, військова лікарка і мисткиня та інші. І тепер всі вони в однакових умовах. Контракт за мовчання За правилами шоу всі учасники підписують договір про нерозголошення. Поки випуск не вийде в ефір — люди не мають права нікому розповідати про свою участь, запитання, підказки чи розмір виграшу. У хорватській версії шоу один з учасників це правило проігнорував. Йшов на мільйон, але відповів неправильно, тому зʼїхав до 32 тисячі кун (приблизно USD4500). Ще до виходу програми в ефір, встиг розпатякати про це родичам. Як підсумок його покарали й він залишився без копієчки виграних коштів. Питання для шоу Над питаннями працює ціла команда редакторів. Спочатку — щось легке, для розігріву, стосується загальної ерудиції гравця. Але ближче до першої гарантованої суми починається справжній мозковий штурм — бо ж за мільйон треба добряче поворушити звивинами. Складність питань визначає спеціальна комп’ютерна програма. Факти обирають із різних сфер життя і науки, але в українській версії шоу особлива увага приділяється саме питанням про Україну. А телеканал СТБ продовжує знімання нашумілого проекту Холостяк і оголосив імʼя головного героя нового сезону. Холостяком 2025 став актор Тарас Цимбалюк. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter