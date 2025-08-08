Зірвати куш: таємниці нового сезону шоу Хто хоче стати мільйонером?

Цього вересня на екран повертається одне з найулюбленіших інтелектуальних шоу всього світу — Хто хоче стати мільйонером?

Прем’єра третього сезону вже 1 вересня о 19:00 на ICTV2.

У кріслі ведучого — знову культовий актор Станіслав Боклан, а в крісло гравця мріють потрапити тисячі охочих спробувати свої інтелектуальні здібності та удачу. І цього разу битва за мільйон обіцяє бути особливо гарячою.

Поки ще є час до першого ефіру — Вікна-новини розповідають захопливі факти про шоу.

Хто хоче стати мільйонером — 3 сезон

1998 рік, Велика Британія. Саме тоді вперше в ефірі пролунала фраза, яка згодом стала впізнаваною у всьому світі: Це ваша остаточна відповідь?

Шоу Who Wants to Be a Millionaire? швидко стало хітом. У ньому гравець має відповісти на 15 запитань та дістатися до головного призу.

Формат підхопили у понад 160 країнах і в кожній студії — та сама напруга і бажання зірвати куш, що наче магніт вабить глядачів і учасників.

Десятки тисяч анкет на участь

Цього разу на кастинг проекту українці надіслали понад 12 тисяч анкет. Це більше, ніж попереднього разу, коли охочих було близько 10 тисяч.

У третьому сезоні під пронизливим взором Станіслава Боклана опиняться люди абсолютно різних професій: вчителі і журналісти, поліціянт і залізничник, військова лікарка і мисткиня та інші. І тепер всі вони в однакових умовах.

Контракт за мовчання

За правилами шоу всі учасники підписують договір про нерозголошення. Поки випуск не вийде в ефір — люди не мають права нікому розповідати про свою участь, запитання, підказки чи розмір виграшу.

У хорватській версії шоу один з учасників це правило проігнорував. Йшов на мільйон, але відповів неправильно, тому зʼїхав до 32 тисячі кун (приблизно USD4500). Ще до виходу програми в ефір, встиг розпатякати про це родичам. Як підсумок його покарали й він залишився без копієчки виграних коштів.

Питання для шоу

Над питаннями працює ціла команда редакторів. Спочатку — щось легке, для розігріву, стосується загальної ерудиції гравця. Але ближче до першої гарантованої суми починається справжній мозковий штурм — бо ж за мільйон треба добряче поворушити звивинами.

Складність питань визначає спеціальна комп’ютерна програма.

Факти обирають із різних сфер життя і науки, але в українській версії шоу особлива увага приділяється саме питанням про Україну.

А телеканал СТБ продовжує знімання нашумілого проекту Холостяк і оголосив імʼя головного героя нового сезону. Холостяком 2025 став актор Тарас Цимбалюк.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!