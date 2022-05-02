Два старі чоботи — пара? Хто такий Патрушев та чому наступник російського престолу гірший від Путіна

Як би ми не мріяли про самознищення кривавого диктатора Путіна, але істина життя проста – його смерть навряд чи змінить ще 140 мільйонів населення країни-агресора та наступників, які своєю жорстокістю можуть перевершити теперішнього президента РФ.

Так, уже давно в інфопросторі ширяться новини та варіанти хвороб, від яких може померти Путін. Як повідомляє британський таблоїд The Sun, у нього хвороба Паркінсона і шизоафективний розлад. Крім того, скоро на диктатора чекає операційний стіл, щоб позбутись наслідків онкології.

На цей час до керма має стати секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, якому Путін особисто готує крісло. Видання посилається на власного інсайдера у Кремлі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

І найголовніше, що потрібно знати про нього всім українцям:

Микола Патрушев є ключовим розробником стратегії війни та людиною, яка переконала Путіна, що Київ наповнений неонацистами.

Невідомо, коли відбудеться операція і чи дійсно так станеться, але в разі недієздатності Путіна через хворобу влада перейде саме до цього поплічника тероризму.

У разі хірургічного втручання два-три дні керувати загарбницькою війною буде 70-річний Патрушев. Як зазначає джерело таблоїду, це найгірший варіант:

Він відвертий негідник. Тільки більш підступний, ніж Путін.

Здавалося б, куди вже гірше? Однак інформаційна агенція УНІАН вирішила розібратись у біографії улюбленця Путіна та пояснити, що це за темна конячка.

Початок кар’єри одного з ключових стратегів війни проти України

Микола Патрушев прожив дійсно довге життя і за свої 70 років встиг багато чого зробити, наприклад, чимало горя для мирного населення різних країн.

Він не гребував людським життям як громадян інших країн, так і власних громадян, чиї інтереси він би мав захищати.

Патрушев був майже десять років директором ФСБ РФ, а пізніше став секретарем Радбезу Росії.

Навчався спочатку в кораблебудівному інституті, але вже тоді, мабуть, заграла російська кров, яка не дає щось створювати нове і лиш просить руйнувати чуже.

Тому після закінчення навчання вступив на вищі курси КДБ у Мінську. Там же, ймовірно, йому і показали “звідки планувався напад”. Далі Патрушев рушив працювати в тодішньому Ленінграді, звичайно ж, у рядах КДБ.

Після цього географія його роботи розширилась спочатку до Карелії, а потім він дійшов і до Москви, де служив у ФСБ та допрацювався до посади директора.

Тоді ж він і висунув свою ідею нового дворянства для Росії, а вже у 2006 році, коли здавалось, що Путін і справді може добровільно покинути нагріте місце, Патрушеву пророкували посаду наступного президента.

Вбивства опозиціонерів та інші кримінальні справи

Знищувати своїх супротивників фізично невідомо хто вигадав першим, але у тому ж таки 2006 році колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який втік до Лондона як опозиціонер та критик Кремля, було вбито.

Його отруїли російські агенти, додавши в його чай високорадіоактивний полоній-210.

Після 10 років розслідування Вищий суд Лондона оприлюднив висновок про причетність до скоєного Путіна і Патрушева.

На вбивствах мирних людей та опозиціонерів наступник диктатора теж не зупинився і вже у 2018 році фігурував у ЗМІ, як причетний до контрабанди кокаїну з посольства РФ в Аргентині.

Можна подумати, що як колишній працівник КДБ та директор ФСБ, Патрушев міг би повністю приховати плями у своїй біографії. Однак найбільш разючі криваві справи все таки з’явилися в інформаційному морі. І невідомо, скільки ще він прагне зробити в майбутньому та скільки брудних справ ховається за його плечима. Це покаже тільки час.

Тому навіть у разі зміни російського царька ситуація навряд чи зміниться на більш позитивну. Оскільки Патрушев не лише підтримує Путіна, але й часто виступає засновником хворих ідей в його голові.

І попри повторні персональні санкції, запроваджені проти Патрушева спершу 2018 року, а потім і після 24 лютого 2022 року, КДБіст не планує зупинятися перед своїми та путінськими бажаннями.

Нагадаємо, раніше голова російського МЗС Сергій Лавров зробив різку заяву щодо євреїв, Гітлера та Зеленського — реакція не забарилася.