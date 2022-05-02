Мир

Два старых сапога – пара? Кто такой Патрушев и почему преемник русского престола хуже, чем Путин

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 мая 2022, 23:40
Наступник Путіна

Больше видео
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление про евреев, Зеленского и Гитлера — реакция не заставила себя ждать
0:06:02
Дружба между Китаем и Россией
Пророссийский нейтралитет: почему Китай до сих пор не отказался от дружбы с Россией
0:06:10
Коли Україна отримає статус кандидата в ЄС - Стефанішина
Сегодня исторический слом — Стефанишина рассказала, когда Украина получит статус кандидата в члены ЕС
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Шествие “бессмертного полка” вместо парада? Как пройдет 9 мая в России: прогнозы экспертов
Смотреть больше

Последние видео
Наступник Путіна

Два старых сапога – пара? Кто такой Патрушев и почему преемник русского престола хуже, чем Путин
0:06:59
Володимир Зеленський
Зеленский о скандальном заявлении Лаврова: Россия полностью отвергла достижения победителей нацизма
0:04:26
Як винахідники допомагають ЗСУ
Современному войску — современное оснащение. Изобретатели создали мощные павербанки и солнечные модули для ВСУ
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление про евреев, Зеленского и Гитлера — реакция не заставила себя ждать
0:01:09
Вибух в Одесі 2 травня
Российские военные ударили по церкви в Одессе: есть погибшие и раненые (обновлено)
0:03:12
Як переселенці з Київщини відкрили пиріжкову у Львові
Не мушкетеры, но тоже готовы делать все для помощи. Как трое переселенцев открыли пирожковую во Львове
0:02:26
Успіхи СБУ: викрили диверсантів та викрили прихований склад
Планировали сбить самолет украинским оружием. Как СБУ разоблачила вражеские диверсионные группы
0:03:39
Как проходит разминирование территорий после боевых действий
Опасные подарки от россиян: сколько времени уйдет на полное разминирование территорий
0:03:46
Сади перемоги
Засадить каждый клочок доступной земли: как инициатива Сады Победы поднимает боевой дух украинцев
0:06:02
Дружба между Китаем и Россией
Пророссийский нейтралитет: почему Китай до сих пор не отказался от дружбы с Россией
Больше видео
Володимир Зеленський
Читать дальше
Зеленский о скандальном заявлении Лаврова: Россия полностью отвергла достижения победителей нацизма

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь