Как бы мы ни мечтали о самоуничтожении кровавого диктатора Путина, но истина жизни проста – его смерть вряд ли изменит еще 140 миллионов населения страны-агрессора и преемников, которые своей жестокостью могут превзойти нынешнего президента РФ.

Так, уже давно в инфопространстве обсуждают варианты болезней, от которых может умереть Путин. Как сообщает британский таблоид The ​​Sun, он страдает от болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства. Кроме того, скоро диктатору придется лечь на операционный стол, чтобы избавиться от последствий онкологии.

К этому времени возглавить страну вынужден будет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, которому Путин лично готовит кресло. Издание ссылается на собственного инсайдера в Кремле.

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И самое главное, что нужно знать о нем всем украинцам:

Николай Патрушев является ключевым разработчиком стратегии войны и человеком, убедившим Путина, что Киев наполнен неонацистами.

Неизвестно, когда будет проведена операция и действительно ли российский лидер в ней нуждается, но в случае недееспособности Путина из-за болезни, власть перейдет именно к этому приспешнику терроризма.

В случае хирургического вмешательства на определенное время управлять захватнической войной будет 70-летний Патрушев. Как отмечает источник таблоида, это наихудший из вариантов:

Он откровенный негодяй, только более коварный, чем Путин.

Казалось бы, куда уж хуже? Однако информационное агентство УНИАН решило разобраться в биографии любимчика Путина и объяснить, что это за темная лошадка.

Начало карьеры одного из ключевых стратегов войны против Украины

Николай Патрушев прожил действительно долгую жизнь и за свои 70 лет успел многое сделать, например, принес немало горя мирному населению разных стран.

Он не гнушался человеческой жизнью как граждан других стран, так и россиян, чьи интересы должен был защищать.

Патрушев был почти десять лет директором ФСБ РФ, а позже стал секретарем Совбеза РФ.

Учился сначала в кораблестроительном институте, но уже потом, вероятно, заиграла русская кровь, которая не дает создавать что-либо новое и только просит разрушать чужое.

Поэтому после окончания учебы он поступил на высшие курсы КГБ в Минске. Там же, вероятно, ему и показали, “откуда планировалось нападение”. Дальше Патрушев отправился на работу в тогдашнем Ленинграде, конечно же, в рядах КГБ.

После этого география его работы расширилась сначала до Карелии, а затем и до Москвы, где Патрушев служил в ФСБ и доработался до должности директора.

Тогда же он и выдвинул свою идею нового дворянства для России, а уже в 2006 году, когда казалось, что Путин действительно может добровольно покинуть нагретое место, Патрушеву прочили должность следующего президента.

Убийства оппозиционеров и другие уголовные дела

Неизвестно, кому пришло в голову уничтожать своих оппонентов физически, но в том же 2006 году был убит бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, бежавшего в Лондон, как оппозиционер и критик Кремля.

Его отравили русские агенты, добавив в чай высокорадиоактивный полоний-210.

После 10 лет расследования Высший суд Лондона обнародовал заключение о причастности к совершенному Путина и Патрушева.

На убийствах мирных людей и оппозиционеров преемник диктатора тоже не остановился и уже в 2018 году фигурировал в СМИ как причастный к контрабанде кокаина из посольства РФ в Аргентине.

Можно подумать, что бывший работник КГБ и директор ФСБ Патрушев мог бы утаить пятна в своей биографии. Однако наиболее поразительные кровавые дела все же выплыли в информационном море. И неизвестно, сколько еще Патрушев планирует сделать в будущем и сколько грязных дел скрывается за его плечами. Это покажет только время.

Поэтому даже в случае смены русского царька ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Поскольку Патрушев не только поддерживает Путина, но часто выступает моторчиком для больных идей в его голове.

И несмотря на повторные персональные санкции, введенные против Патрушева сначала в 2018 году, а затем и после 24 февраля 2022 года, КГБист не планирует остановливаться перед своими и путинскими желаниями.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров сделал резкое заявление по поводу евреев, Гитлера и Зеленского — реакция мира не заставила себя ждать.