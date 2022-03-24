Руйнування на понад $500 млрд. Як Україна планує відбудовувати цілі міста

Путінська Росія завдала збитків нашій державі на понад $500 млрд. І це лише попередні цифри й дуже приблизні.

Все це нам треба буде відбудовувати. Щоб почати одразу після перемоги, варто вже зараз планувати й розуміти, що і як відтворювати, адже це шанс не лише на відродження, а на повне оновлення української держави.

План Маршалла чи план Зеленського, чи просто план України.

Як не назви, але проект відбудови нашої країни треба готувати вже сьогодні, щоб стартував він у перший день перемоги.

Співзасновник та директор економічних програм Ukranian institute for the Future Анатолій Амелін каже, що фіксація руйнувань має відбуватися у реальному часі.

— Треба створити електронну систему, в якій кожна ОТГ, кожен район, місто та область вноситимуть інформацію про руйнування. І оцінювати ресурси, які потрібні для відновлення.

Не відновлювати, а відбудовувати все з нуля Україні допомагатиме захід. У всіх так званих планах Маршалла по віднові Європи, Кореї чи Японії ключову роль відігравали США. Очевидно, що так буде і цього разу.

Ми вже маємо друзів, які готові нам допомогти: Польща, Британія та навіть Німеччина.

Гроші Росії, які заморозив захід, теж можуть піти на відновлення України, але це юридичний процес, який займе не тижні й навіть не місяці.

Україна має чітко розробити пакет свої потреб і чітко показати донорам, що вони отримають натомість.

Мільйони українців втратили житло через війну і стали внутрішніми переселенцями. Проте вічно жити в школах та спортзалах вони не можуть. Тож архітектор Слава Балбек представив проект модульних будинків для українців.