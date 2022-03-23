Зберегти житлову гідність. Слава Балбек показав проект модульних будиночків для тимчасового проживання українців

Майже сім мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями через війну. Когось прихистили знайомі, друзі. Хтось поселився просто у незнайомих, але небайдужих людей.

Проте очевидно, що питання житла залишається проблематичним для переселенців.

Архітектор Слава Балбек, засновник архітекторського бюро balbek bureau, розповідає, коли і як може бути реалізований його новий проект-конструктор модульних будиночків для тимчасового проживання українців, які були вимушені покинути свої домівки.

Наразі ще зарано казати про подальший рух, оскільки це концепція, яку презентували лише недавно. Проте вже зараз надходять повідомлення з різних міст, що їм цікаво побудувати щось подібне.

Логіка цього проекту в тому, що це універсальний конструктор, який дійсно можна запропонувати на будь-які технології, використовуючи єдиний житловий модуль.

Відібрати дім, на жаль, можна, гідність — ні, — написав Слава у своєму Instagram.

Площа та зручності у модульних будинках

Проаналізувавши понад 20 реалізованих проектів у різних країнах щодо використання ділянки, формування генерального плану та компонування житлових секцій, вдалось додати нового.

Так, за кордоном переважає коридорна система, де житловий модуль становить всього 18 кв. м, де може розміститись всього 3-4 ліжка, невеликий санвузол і загальна кухня.

У своєму проекті Слава Балбек наголошує на важливості залишати місце ще й для спільного проведення часу, щоб надати трохи більше комфорту.







Наразі ще відпрацьовується стратегія того, як можна побудувати такі модульні будиночки для України швидко та ефективно.

Окрім того, разом із бажанням бути у безпеці та поруч із рідними, приходить питання, як навчитися з ними уживатися. Читай, що робити, коли вдома зібралась велика кількість людей.