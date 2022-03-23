Сохранить жилищное достоинство. Слава Балбек показал проект модульных домиков для временного проживания украинцев

Почти семь миллионов украинцев стали внутренними переселенцами из-за войны. Кого-то приютили знакомые, друзья. Кто-то поселился прямо у незнакомых, но не безразличных людей.

Однако очевидно, что вопрос жилья остается проблематичным для переселенцев.

Архитектор Слава Балбек, основатель архитекторского бюро balbek bureau, рассказывает, когда и как может быть реализован его новый проект-конструктор модульных домиков для временного проживания украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Пока еще рано говорить о дальнейшем движении, поскольку это концепция, которую презентовали только недавно. Однако уже сейчас поступают сообщения из разных городов, что им интересно построить нечто подобное.

Логика этого проекта в том, что это универсальный конструктор, который можно предложить на любые технологии, используя единый жилой модуль.

Отобрать дом, к сожалению, можно, достоинство – нет, – написал Слава в своем Instagram.

Площадь и удобства в модульных домах

Проанализировав более 20 реализованных проектов в разных странах по использованию участка, формированию генерального плана и компоновке жилых секций, удалось добавить новый.

Так заграницей преобладает коридорная система, где жилой модуль составляет всего 18 квадратных метров, где может разместиться всего 3-4 койки, небольшой санузел и общая кухня.

В своем проекте Слава Балбек отмечает важность покидать место еще и для совместного времяпровождения, чтобы придать немного больше комфорта.







Пока еще отрабатывается стратегия того, как можно построить такие модульные домики для Украины быстро и эффективно.

Кроме того, вместе с желанием быть в безопасности и рядом с родными, приходит вопрос, как с ними уживаться. Читай, что делать, когда дома собралось большое количество людей.