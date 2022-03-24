Разрушения на более чем $500 млрд. Как Украина планирует восстанавливать целые города

Путинская Россия нанесла ущерб нашему государству более чем на $500 млрд. И это только предварительные цифры и очень приблизительные.

Все это нам нужно будет восстанавливать. Чтобы начать сразу после победы, стоит уже сейчас планировать и понимать, что и как отстраивать, ведь это шанс не только на возрождение, а на полное обновление украинского государства.

План Маршалла или план Зеленского, или просто план Украины.

Как ни назови, но проект восстановления нашей страны нужно готовить уже сегодня, чтобы стартовал он в первый день победы.

Соучредитель и директор экономических программ Ukranian institute for the Future Анатолий Амелин говорит, что фиксация разрушений должна происходить в реальном времени.

— Нужно создать электронную систему, в которой каждая ОТГ, каждый район, город и область будут вносить информацию о разрушениях. И оценивать ресурсы, необходимые для восстановления.

Не восстанавливать, а воссоздавать все с нуля Украине будет помогать запад. Во всех так называемых планах Маршалла по обновлению Европы, Кореи или Японии ключевую роль играли США. Очевидно, что так будет и в этот раз.

У нас уже есть друзья, которые готовы нам помочь: Польша, Британия и даже Германия.

Деньги России, которые заморозил запад, тоже могут пойти на восстановление Украины, но это юридический процесс, который займет не недели и даже не месяцы.

Украина должна четко разработать пакет своих потребностей и четко показать донорам, что они получат взамен.

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