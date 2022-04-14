Путін смертельно хворий? Чи є підтвердження чуткам та навіщо диктатору криваві ванни з оленів

Коли в мережі з’являється інформація про те, що Путін тяжкохворий, їй дуже хочеться повірити. Утім дані про стан здоров’я тирана, через якого гинуть тисячі мирних людей, суворо охороняються Кремлем.

Хоч в об’єктиві пропагандистських новин кривавий диктатор і лижник, і хокеїст, їздить верхи і займається дзюдо, за кадром залишається група медиків, які останні роки в майже однаковому складі супроводжують Путіна.

Його постійний супутник Євген Селіванов, який написав дисертацію на тему Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого та літнього віку. За даними російського розслідувального медіа Проект лише в Сочі цей лікар відвідав Путіна щонайменше 35 разів.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Після цієї інформації всі так звані російські ліберальні експерти почали шукати підтвердження тому, що тиран і справді онкохворий. Найбільш розповсюджена версія — рак щитоподібної залози.

Осиплість голосу та покашлювання є одними із симптомів цього захворювання, проте не можуть бути підтвердженням такої версії.

Рак щитовидки лікується стероїдами. І ймовірне застосування таких препаратів пояснюють зовнішнім виглядом диктатора. Місяцеподібність обличчя, пухкість шкіри — те, що раніше вважали за ботокс, може бути наслідками тривалого лікування стероїдами.

Дивися, навіщо тиран приймає кроваві ванни з рогів оленів.

Понад двадцять років російська пропаганда ліпила з Путіна крутого мачо. Однак, виявилося, що безстрашний тиран тільки в телевізорі. Читай, чого чи кого боїться Путін.