Маленький шаг к выздоровлению: как жены военных находят спасение в терапии цветами

На Закарпатье волонтеры-благодетели устроили для матерей и жен военных мастер-класс по изготовлению весенних композиций. Сформировали безопасное пространство для поддержки, общения и эмоционального восстановления женщин, проживающих войну с тревогой, ожиданием и потерями.

Цветочная терапия на Закарпатье: как женщины справляются с горем потери

Жена погибшего военного Ивана Пайды из 128-й бригады Марьяна создает композицию из живых весенних цветов с добрыми мыслями и воспоминаниями о муже. Он был учителем. На фронт пошел добровольцем в первые дни полномасштабной войны. Его убили в боях за освобождение Херсона.

— Было эмоционально тяжело. Вчера была третья годовщина именно от похорон мужа, но придя домой, я поняла, что я сильная и двигаюсь дальше. Благодарю Бога, что есть ради кого и в память кого.

Марьяна воспитывает двух сыновей и претворила в жизнь мечту мужа, открыла в Ужгороде кофейню.

— Когда я увидела регистрацию (на терапию, — ред), я загорелась. В нашем кафе очень много цветов.

И очень символично будет, что именно эта композиция потом будет украшать наше кафе.

Наталья Вертюх из Киева. В таких акциях для жен и матерей погибших военных участвует уже не в первый раз, говорит, что после них становится легче.

— Это как маленький шаг к выздоровлению, новой жизни. И когда находишься в кругу переживших женщин, ты понимаешь, что находишься среди своих. Тебя понимают из-за боли, но приходит маленькое выздоровление. Это очень важно.

Ее муж Андрей погиб в Покровском направлении в сентябре 2024 года. Его тело осталось на поле сражения.

— Полтора года я живу в очень тяжелом состоянии, потому что одиночество и боль потери это очень тяжело. Очень трудно выжить в такое время, очень тяжело выжить самой и очень тяжело прийти в нормальное состояние.

Составлять букеты учатся 40 жен матерей-героев. У каждой на столе кашпо и охапка весенней красоты: тюльпаны, мимозы, зелень и ива.

Создавать композиции из цветов не сложно, говорит флористка Татьяна Ваха. Такая арт-терапия расслабляет тело и стабилизирует нервную систему, снижает тревожность и улучшает настроение, помогает освободиться от негативных эмоций и получить вдохновение.

— Это композиция от души. Каждая женщина как чувствует, так и создает эту композицию.

Бесплатная психологическая реабилитация цветами для жены матерей-героев — это социальный проект Шанс на відновлення. Общественная организация, которая воплощает его, помогает военным, обеспечивает их амуницией, техникой и медикаментами, поддерживает детей пострадавших от войны и переселенцев и устраивает аукционы и марафоны, чтобы собрать на это все больше денег.

— У нас нет финансирования, нет постоянных доноров, но у нас есть окружение. Люди, которые уже нас знают, готовы поддержать нашу деятельность финансово. И именно так мы можем делать определенные проекты, — говорит организатор Анжела Кондратюк.

В настоящее время в работе 18 проектов. Мастер-класс женщинам понравился. Каждая любуется собственноручно созданной красотой, фотографируют композиции и радуются, что имеют возможность не только не вдохновиться красотой и улучшить свое психоэмоциональное состояние, но и провести время в кругу понимающих их женщин.

