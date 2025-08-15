Женщины, говорящие о неравенстве, чаще сталкиваются с негативом

Новое психологическое исследование выявило парадоксальную тенденцию: женщины, которые открыто выражают гнев из-за гендерного неравенства, получают меньше общественной поддержки и сталкиваются с более суровой критикой, чем те, кто сохраняет эмоциональное сдерживание.

Эти выводы, опубликованные в PsyPost, показывают, что даже если гнев может быть мощным катализатором социальных изменений, общественные нормы часто ограничивают женщин в проявлении этой эмоции, особенно в политическом и активистском контексте.

Эксперимент: как участники оценивали вымышленную кандидатку

Предыдущие исследования уже показывали, что общество критически относится к женщинам, которые отходят от традиционных гендерных ролей, проявляя решимость или негативные эмоции.

Новое исследование впервые сосредоточилось на том, как воспринимается гнев, направленный непосредственно против гендерного неравенства — темы, где гнев мог бы считаться уместным.

Исследователи, среди которых была старший преподаватель психологии Хелена Радке из Университета Джеймса Кука, провели два эксперимента с участием 481 человека. Участникам показывали вымышленную газетную статью о политической кандидатке Саре Уилсон, главной темой которой было гендерное неравенство.

Условия менялись:

кандидатка выражала личный гнев по поводу проблемы;

она выражала общественный гнев от имени других женщин;

описывала проблему нейтрально, без эмоциональной окраски.

После прочтения статьи участники оценивали кандидатку по таким критериям, как теплота, компетентность, склонность жаловаться, а также готовность поддержать её кампанию.

Гнев, вредящий репутации

Результаты обоих экспериментов были однозначными. Кандидатка, выражавшая гнев, воспринималась менее тепло, более склонной к жалобам и, как следствие, получала меньшую поддержку. Люди были менее готовы голосовать за нее или присоединяться к коллективным действиям, чем в случае отсутствия гнева.

— Люди меньше склонны присоединяться к коллективным действиям за гендерное равенство с женщиной, которая выражает гнев из-за гендерного неравенства. Это может тормозить прогресс, ведь мы знаем, что коллективные действия — действенный путь к социальному равенству, — отметила автор исследования Хелена Радке.

Интересно, что общественный гнев — выражение возмущения от имени других женщин — частично смягчал негативную реакцию. Участники воспринимали такую кандидатку более благожелательно и были склонны поддерживать ее.

Однако этот эффект был менее выражен во втором эксперименте, что, вероятно, связано с более разнообразным составом участников.

Исследование также выявило заметную гендерную разницу в восприятии. Женщины-участницы стабильно оценивали кандидатку положительнее, чем мужчины, и охотнее ее поддерживали.

Исследователи считают, что это свидетельствует о том, что женщины, в отличие от мужчин, воспринимают борьбу за гендерное равенство как непосредственный интерес, тогда как мужчины могут видеть в ней угрозу своему социальному статусу.

Важно отметить, что воспринимаемая компетентность кандидатки оставалась неизменной во всех условиях. Это доказывает, что негативная реакция на женский гнев не является рациональной оценкой профессиональных качеств, а эмоциональной реакцией, основанной на стереотипах.

Таким образом, результаты исследования указывают на глубоко укоренившуюся проблему, когда проявление сильных эмоций женщинами рассматривается как недостаток, что может тормозить важные социальные изменения.

Интересно, что женщины составляют 56% всех юристов в Украине, при этом 53% из них занимают руководящие должности, что превышает показатели ряда европейских стран и демонстрирует значительные трансформации в профессиональной сфере.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!