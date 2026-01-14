Погода в марте 2026 в Украине: будет ли снег и когда придёт настоящее тепло

Март 2026 года в Украине будет переходным месяцем от зимы к весне, и долгосрочные прогнозы погоды не обещают экстремальных периодов. Больше деталей о погоде в марте в Украине — в материале.

Какой будет погода в марте 2026 года в Украине

В целом март 2026 года в Украине ожидается умеренно прохладным, с постепенным потеплением, без чрезмерных осадков, но с переменчивой погодой.

Погода в марте в Украине 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

В первой декаде марта погода будет оставаться неустойчивой. Днём температура преимущественно будет колебаться в пределах +2…+8 °C, а ночью в северных и восточных регионах ещё возможны морозы до −2 °C. В этот период иногда будут выпадать осадки — преимущественно мокрый снег или дождь со снегом, особенно на севере и западе страны.

Погода в марте в Украине 2026: вторая декада, с 10.03 по 20.03

Во второй декаде месяца проявятся более весенние настроения. Дневная температура чаще будет подниматься до +7…+12 °C, а ночная — держаться около 0…+4 °C. Заморозки постепенно отступят, хотя на севере и востоке ещё могут случаться прохладные ночи. Осадки в это время преимущественно в виде дождя.

Погода в марте в Украине 2026: третья декада, с 20.03 по 31.03

Третья декада марта обещает быть самой тёплой. Днём температура часто будет достигать +10…+14 °C, особенно в центральных и южных областях. Ночью температура в основном будет оставаться плюсовой — 0…+6 °C. Погода станет более стабильной, хотя кратковременные похолодания всё ещё возможны.

Погода на март 2026 года по регионам Украины

Север (Черниговская, Сумская): температуры медленнее переходят в плюсовые — ночью возможны заморозки до середины месяца, дневные максимальные температуры чаще всего самые низкие по стране. Осадки иногда ещё в виде мокрого снега.

Юг (Одесская, Херсонская): более быстрое потепление, дневные температуры во второй и третьей декаде всё чаще +10…+14 °C, ночи теплее, в основном без морозов. Осадки умеренные, но чаще дождь.

Восток (Донецкая, Луганская): начало марта прохладное, но потепление также заметно с середины месяца; колебания дневных температур могут быть значительными, ночные температуры ещё могут опускаться к нулю или ниже.

Запад (Львовская, Закарпатье): благодаря горному влиянию чаще немного теплее во второй половине месяца, в начале марта осадки могут быть в виде дождя и мокрого снега.

Источник: Weather-atlas.com, Wisemeteo.

