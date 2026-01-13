Стрітення Господнє 2026: коли весна перемагає зиму — традиції і прикмети свята

На межі зими й весни ми святкуємо Стрітення. Воно прийшло до нас здавна, з тих часів, коли християнська традиція так тісно переплелася з народною, що їх уже неможливо розділити.

Що означає це свято, які прикмети має, і коли святкуємо Стрітення 2026 за новим церковним календарем — читай у матеріалі.

Коли Стрітення господнє 2026 по новому календарю

Після переходу православної та греко-католицької церков України на новий церковний календар у 2023 році дата свята змінилася.

Тепер Стрітення Господнє в Україні щороку відзначають 2 лютого. У 2026 році ця дата також припадає саме на 2 лютого, без жодних змін.

Для багатьох українців це вже звична дата, але ще живе й старе лютневе Стрітення за юліанським стилем, його колись святкували 15 лютого.

Що таке Стрітення: зміст свята

За церковною традицією Стрітення Господнє — це згадка про подію, описану в Євангелії від Луки. На сороковий день після народження Ісуса Марія і Йосип принесли своє немовля до Єрусалимського храму, щоб посвятити його Богу — так вимагав старозавітний закон.

Саме там, у храмі, відбулася зустріч (звідси й назва — стрітення, тобто зустріч) Ісуса зі старцем Симеоном — чоловіком, якому було обіцяно, що він не помре, доки не побачить Месію.

Ця зустріч символізує зв’язок Старого і Нового Завітів, людини та Бога. У цей день в храмах йдуть урочисті служіння й освячують свічки.

Вважається, що стрітенська свічка має особливу силу — здавна її запалювали під час грози, важкої хвороби, родинних негараздів або перед далекою дорогою, з молитвою про захист і Божу допомогу.

Також на свято часто моляться за мир, родину, добру долю дітей.

Стрітення 2026 як зустріч зими з весною

За народним повір’ям саме на Стрітення зима зустрічається з весною і між ними точиться боротьба: хто переможе — той і пануватиме далі.

У селах в цей день придивлялися до погоди. Якщо цього дня відлига і з дахів капає вода — весна буде ранньою й теплою.

Якщо ж ударив мороз і мете сніг — зима ще надовго затримається.

Ясне сонце на свято обіцяло добрий врожай і тепле літо, а похмуре небо — затяжну весну.

Тихий день без вітру обіцяв спокійний рік, а сильний вітер — бурі й негоду.

Що не можна робити на Стрітення 2026

Як і на переважну більшість великих церковних свят, на Стрітення не радили важко працювати, шити, прати.

Вважалося, що цей день краще провести спокійно, без сварок і з’ясувань стосунків — мовляв, сказане на свято може зустрічатися з людиною протягом року.

Також у народі вірили, що не варто в цей день вирушати в далеку дорогу: шлях може бути неспокійним.

