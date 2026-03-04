Коли прилітають лелеки в Україну і як птахи віщують щастя чи лихо — прикмети

Вважається, що лелеки повертаються в Україну 19 березня, але птахи не керуються людським календарем, а орієнтуються на зовсім інші, вкрай важливі для них, чинники.
Коли прилітають лелеки в Україну — розказуємо у матеріалі.
Коли лелеки повертаються в Україну
Насправді лелеки прилітають із теплих країв, орієнтуючись на погодні умови, з настанням плюсової температури, а 19 березня — лише умовна дата.
До України вони потрапляють двома маршрутами: одна частина летить через ущелини Карпат, інша — з Чорного моря, облітаючи Карпати.
Зимують лелеки в Африці поблизу озера Вікторія, де на них активно полюють. Тому вони вирушають додому вже на початку лютого, і їхній політ триває від 1,5 до 2 місяців.
Перші лелеки, яких ми бачимо у березні, зазвичай не затримуються в Україні, а летять далі — до Польщі, Білорусі та на північ. Наші ж лелеки повертаються в середині квітня.
Лелеки можуть довго летіти без посадки, але при похолоданні вони зупиняються або навіть повертаються назад, тому погодні умови є для них головним сигналом.
Що ж змушує птахів здійснювати довгі перельоти? Лелеки, як і інші перелітні птахи, повертаються додому на північ для виведення потомства. Жити ближче до екватора їм заважає висока конкуренція з місцевими видами. Щоб захистити своє потомство від нападів інших птахів, лелеки щороку гніздяться у вже знайомих місцях.
А відлітають назад вони тому, що перезимувати в Європі не можуть — тут їм не вистачає їжі. У холодну пору року важко знайти комах, якими ці птахи переважно й харчуються. З настанням теплої весни, коли голод вдома вже не загрожує, лелеки повертаються назад, щоб прогодувати себе і своє потомство.
Що означає, коли прилітають лелеки
