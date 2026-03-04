Коли прилітають лелеки в Україну і як птахи віщують щастя чи лихо — прикмети

Вважається, що лелеки повертаються в Україну 19 березня, але птахи не керуються людським календарем, а орієнтуються на зовсім інші, вкрай важливі для них, чинники.

Коли прилітають лелеки в Україну — розказуємо у матеріалі.

Коли лелеки повертаються в Україну

Насправді лелеки прилітають із теплих країв, орієнтуючись на погодні умови, з настанням плюсової температури, а 19 березня — лише умовна дата.

До України вони потрапляють двома маршрутами: одна частина летить через ущелини Карпат, інша — з Чорного моря, облітаючи Карпати.

Зимують лелеки в Африці поблизу озера Вікторія, де на них активно полюють. Тому вони вирушають додому вже на початку лютого, і їхній політ триває від 1,5 до 2 місяців.

Перші лелеки, яких ми бачимо у березні, зазвичай не затримуються в Україні, а летять далі — до Польщі, Білорусі та на північ. Наші ж лелеки повертаються в середині квітня.

Лелеки можуть довго летіти без посадки, але при похолоданні вони зупиняються або навіть повертаються назад, тому погодні умови є для них головним сигналом.

Що ж змушує птахів здійснювати довгі перельоти? Лелеки, як і інші перелітні птахи, повертаються додому на північ для виведення потомства. Жити ближче до екватора їм заважає висока конкуренція з місцевими видами. Щоб захистити своє потомство від нападів інших птахів, лелеки щороку гніздяться у вже знайомих місцях.

А відлітають назад вони тому, що перезимувати в Європі не можуть — тут їм не вистачає їжі. У холодну пору року важко знайти комах, якими ці птахи переважно й харчуються. З настанням теплої весни, коли голод вдома вже не загрожує, лелеки повертаються назад, щоб прогодувати себе і своє потомство.

Що означає, коли прилітають лелеки

Лелеки в Україні вважаються майже сакральним створінням, недарма ж кажуть, що вони приносять в родину дітей. Але попри жарти, здавна українці вірили, що цей шляхетний та хазяйновитий птах віщує удачу та щастя. От кільки прикмет по лелек: Лелеки на даху Якщо лелеки звили гніздо на даху, це обіцяє приємні події в житті та сімейне щастя. Якщо ж птах живе на даху без гнізда, то впродовж року можна очікувати важливих і радісних моментів. Вважається, що лелеки здатні захистити дім від нечистої сили та блискавок. Попередження про неприємності Якщо птах, який жив у гнізді на даху, раптово залишив його, але перебуває неподалік, це може свідчити про сумні події в домі. Якщо ж лелека повністю покинув гніздо і не повертається або переніс його на інший будинок, варто бути обережним, адже це може передвіщати негаразди. Лелеки в польоті Побачити лелеку, що пролітає над будинком чи двором, вважається добрим знаком — це обіцяє захист небесних сил. Зустріти лелеку в дорозі також означає, що твої плани здійсняться. Лелеки, що летять парою чи зграєю над домом, передвіщають гостей із гарними новинами. Якщо птах летить високо в небі у напрямку твого шляху, тобі посміхнеться удача. Раніше ми розповідали про прогноз погоди на весну 2026.

