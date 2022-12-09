Что будет, если не платить кредит во время войны: отвечают юристы

В результате полномасштабного вторжения России в Украину многие остались без работы. Поэтому не все могут платить кредиты и проценты за них.

Украинские адвокаты и юристы по-разному трактуют законы Верховной Рады, касающиеся выплаты кредита.

Однако месседж остается одним и тем же — если ты брал(-а) кредит, то за него все равно придется заплатить после окончания действия военного положения.

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Что будет, если не платить кредит во время войны — читай в материале.

Что будет, если не платить кредит

Адвокат Дмитрий Драпак говорит, что с 15 марта 2022 года Верховной Радой был принят закон №2120, вступивший в действие.

Он предполагает некоторые послабления в части кредитных обязательств.

Из текста закона следует выделить четыре основных момента, касающиеся именно кредитов:

При действии военного положения кредиторы не несут ответственности за несвоевременную уплату кредитов. Какая-либо пеня или штраф банком не начисляется. Процентная ставка в случае несвоевременной оплаты кредита не увеличивается. Любые пеня, штрафы и т.д., которые начисляет банк за несвоевременную уплату кредита, начиная с 24 февраля 2022 года, должны быть списаны банком.

При этом банки не лишены права начислять проценты за пользование кредитными средствами. Соответственно, говорить о полноценных кредитных каникулах, как мы на то надеялись, нельзя.

Соответственно, если у человека есть возможность платить кредит, то лучше всего его платить в полном объеме.

То есть с процентами. Для того чтобы задолженность не росла, нужно своевременно платить за кредит. Если же такой возможности нет, то лучше обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул.

Принятие подобного рода решения — это право банка, а не обязанность.

Что будет, если не платить кредит во время войны

Адвокат Владимир Крекотень рассказывает, что если в результате войны у тебя нет возможности платить за кредит, или вернуть долг по договору займа, тогда должен знать о том, что в течение действия военного положения а также еще 30 дней после его завершения, кредиторы не имеют права начислять тебе никаких штрафных санкций за просрочку выполнения обязательства.

А штрафные санкции, которые они уже начислили, подлежат списанию, согласно закону.

Взыскать в любом законном порядке эти деньги они с тебя не смогут.

И вообще, на сегодняшний день картина такова, что твои кредиторы ничего тебе сделать не могут, даже возможность взыскания по исполнительной надписи нотариуса для них закрыта.

Это хорошие новости, но для тех, кто добросовестно выполняет свои обязанности.

Ведь после завершения военного положения долг никуда не денется. И его возвращать нужно, но без штрафных санкций за просрочку.

Что будет, если не платить кредит во время войны

Юрист Евгений Середницкий уверен, что кредитные каникулы – это не упрощение долга, а отсрочка его уплаты.

Поскольку во время войны должники освобождаются от уплаты штрафных санкций, а не от уплаты процентов за пользование кредитом.

Поэтому если твой банк не объявил о кредитных каникулах, то следует самостоятельно обращаться с письмом о действии форс-мажора.

Можно ли не платить за кредит во время войны

Адвокат Мария Левченко уверяет, что некоторые банки уже сейчас упраздняют кредитные каникулы и начисляют проценты за пользование кредитными средствами во время войны.

Большинство банков в Украине в начале войны отмечали, что они предоставляют кредитные каникулы, однако сейчас вновь начали начислять проценты.

Почему так происходит? Нацбанк объясняет, что должники должны платить соответствующие проценты за использование кредитных средств.

Однако как юрист я могу сказать, что введение по всей стране военного положения означает, что вступили в действие форс-мажорные обстоятельства.

Они подтверждены официально письмом от 28.02.2022 торгово-промышленной палатой Украины. Однако очень многие клиенты предоставляли соответствующее письмо известным банкам страны, и они не реагировали.

Поэтому, если у тебя действительно большие долги, нужно ждать начала работы судебной системы и подавать в суд за списание.

То есть фактически можно не платить за кредит во время войны. За пеню и штрафы, которые начисляет банк за несвоевременную уплату кредита, платить не нужно.

Однако после окончания действия военного положения тебе придется погасить кредит с процентами.

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