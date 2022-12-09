Що буде, якщо не платити кредит під час війни: відповідають юристи

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей залишилися без роботи. Через це не всі можуть сплачувати кредити та відсотки за них.

Українські адвокати та юристи по-різному трактують закони Верховної Ради, які стосуються виплачування кредиту.

Однак меседж залишається тим самим — якщо ти брав(-ла) кредит, то за нього все одно доведеться заплатити після закінчення дії воєнного стану.

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Що буде, якщо не платити кредит під час війни, — читай у матеріалі.

Що буде, якщо не платити кредит

Адвокат Дмитро Драпак говорить, що 15 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон № 2120, який набрав чинності.

Він передбачає деякі послаблення в частині кредитних зобов’язань.

З тексту закону слід виділити чотири основні моменти, які стосуються саме кредитів:

Під час дії воєнного стану кредитори не несуть відповідальності за несвоєчасну сплату кредитів. Будь-яку пеню або штраф банк не нараховує. Відсоткова ставка в разі несвоєчасної сплати кредиту не збільшується. Будь-які пеню, штрафи тощо, які нараховує банк за несвоєчасну сплату кредиту, починаючи з 24 лютого 2022 року, банк має списати.

При цьому банки не позбавлені права нараховувати відсотки за користування кредитними коштами. Відповідно, говорити про повноцінні кредитні канікули, як ми на те сподівалися, не можна.

Відповідно, якщо у людини є можливіть сплачувати кредит, то найліпше його сплачувати у повному обсязі. Тобто з відсотками.

Для того щоб заборгованість не зростала, потрібно вчасно платити за кредит.

Якщо ж такої можливості немає, то краще звернутися до банку з заявою про надання кредитних канікул.

Ухвалення такого рішення є його правом, а не обов’язком.

Що буде, якщо не платити кредит під час війни

Адвокат Володимир Крекотень розповідає, що якщо внаслідок війни ти не маєш змоги платити за кредит або повернути борг за договором позики, тоді маєш знати, що протягом дії воєнного стану, а також ще 30 днів після його завершення кредитори не мають права нараховувати тобі жодних штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання.

А ті штрафні санкції, які вони вже нарахували, підлягають списанню відповідно до закону.

Стягнути у будь-якому законному порядку ці гроші вони з тебе не зможуть.

І взагалі, на сьогодні картина така, що твої кредитори нічого тобі зробити не можуть, навіть можливість стягнення за виконавчим приписом нотаріуса для них закрита.

Це добрі новини, але для тих, хто добросовісно виконує свої обов’язки. Адже після завершення воєнного стану борг нікуди не зникне. І його повертати потрібно, але без штрафних санкцій.

Що буде, якщо не платити кредит під час війни

Юрист Євген Середницький впевнений, що кредитні канікули – це не спрощення боргу, а відтермінування його сплати.

Оскільки на час війни боржники звільняються від сплати штрафних санкцій, а не від сплати відсотків за користування кредитом.

Тому, якщо твій банк не оголосив про кредитні канікули, то слід самостійно звертатися з листом про дію форс-мажору.

Чи можна не платити за кредит під час війни

Адвокат Марія Левченко запевняє, що деякі банки вже зараз скасовують кредитні канікули і нараховують відсотки за користування кредитними коштами під час війни.

Більшість банків в Україні на початку війни зазначали, що вони надають кредитні канікули, однак зараз вони знову почали нараховувати відсотки.

Чому так відбувається? Нацбанк пояснює, що боржники мають сплачувати відповідні відсотки за користування кредитними коштами.

Однак як юристка я можу сказати, що введення по всій країні воєнного стану означає, що запрацювали форс-мажорні обставини.

Вони підтверджені офіційно листом від 28.02.2022 торгово-промислової палати України. Однак дуже багато клієнтів надавали відповідного листа відомим банкам країни, і банки ніяк не реагували.

Тому якщо у тебе дійсно великі борги, то потрібно чекати початку роботи судової системи і подавати до суду за списання.

Тобто фактично можна не платити за кредит під час війни. За пеню та штрафи, які нараховує банк за несвоєчасну сплату кредиту, сплачувати не потрібно.

Однак після закінчення дії воєнного стану тобі доведеться погасити кредит із відсотками.

Зараз наше життя сильно змінилося. За свої кошти хвилюються також літні люди. Раніше ми розповідали про виплату пенсій у воєнний час.

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