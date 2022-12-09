Економія

Що буде, якщо не платити кредит під час війни: відповідають юристи

Анна Голішевська, редакторка сайту 09 Грудня 2022, 20:00
Кредит
Фото: Unsplash

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