Нові рахунки для сплати податків у 2026 році, які діятимуть з 1 січня — що відомо

Щороку на початку нового бюджетного року в органах Державної казначейської служби України відкриваються рахунки для надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Станом на 2 січня 2026 року інформація про рахунки вже оприлюднена для 13 областей України та міста Києва. Очікується, що незабаром з’являться дані для інших областей.

Більше деталей про нові рахунки для сплати податків у 2026 — у матеріалі.

Нові рахунки для сплати податків 2026

Рахунки для надходжень відкриваються протягом 45 днів з дня прийняття Закону про Державний бюджет України, що передбачено пунктом 1 розділу II Порядку №758.

Закон про Державний бюджет на 2026 було прийнято Верховною Радою України 3 грудня 2025. Відповідно, 45-денний строк для відкриття рахунків спливає 16 січня 2026 року.

31 грудня 2025 року податківці з Офісу великих платників надали першу інформацію щодо відкриття бюджетних рахунків на 2026 рік.

У ній зазначається, що з 1 січня 2026, відповідно до положень Бюджетного кодексу України, надходження податку на прибуток підприємств, визначені пунктом 17 частини 1 статті 64 Кодексу, зараховуються у такому розподілі: 10% до доходу загального фонду бюджету міста Києва та 90% до загального фонду державного бюджету за кодами класифікації доходів бюджету 11020300, 11020400, 11020500, 11020600, 11020700, 11021000, 11021300, 11021600, 11021700, 11021800, 11023000, 11024700, 11024800.

Бюджетні рахунки 2026, відкриті за відповідними кодами класифікації доходів із доданим “01” (11020301, 11020401, 11020501, 11020601, 11020701, 11021001, 11021301, 11021601, 11021701, 11021801, 11023001, 11024701, 11024801), продовжують діяти виключно для повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань за період з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року.

Крім того, у символах 202, 203 і 204 для сплати ЄСВ уточнено категорії платників, за якими здійснюється перерахування внеску.

Символи для ФОПів та роботодавців залишилися без змін, реквізити рахунків для сплати ЄСВ також не змінилися.

Проте через ці уточнення були отримані нові файли з рахунками для сплати податків на 2026, тому рекомендується перевірити ці дані перед сплатою.

Джерело: Cvp.tax.gov.ua, dtkt.ua.

