Для тебя Новости

Кто из военных получит деньги за дополнительный отпуск: детали от Минобороны

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 февраля 2026, 16:28 3 мин.
Отпуска для военнослужащих
Фото Министерство обороны Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь