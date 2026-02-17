Кто из военных получит деньги за дополнительный отпуск: детали от Минобороны

Вопрос отдыха для тех, кто держит фронт, остается одним из самых актуальных. Однако далеко не все дополнительные отпуска идентичны: их продолжительность и, что не менее важно, начисление денежного довольствия напрямую зависят от официального статуса военнослужащего. В Министерстве обороны обнародовали детальное разъяснение, чтобы избежать недоразумений при оформлении документов.

Три категории и разные условия: кто получит выплаты

Законодательство четко разграничивает типы дополнительного отдыха. Главный критерий — сохраняется ли за бойцом его заработная плата (денежное довольствие).

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны: эта категория имеет право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год. Это полноценный оплачиваемый отдых — денежное довольствие за этот период начисляется в полном объеме;

Лица с особыми заслугами перед Родиной: предусмотрено до 3 недель отдыха в год в любое удобное время. Однако важно учесть: этот отпуск предоставляется без сохранения денежного довольствия;

Участники войны: имеют право на срок до 2 недель ежегодно. Как и в предыдущем случае, выплаты за это время не предусмотрены.

Нюансы военного положения: разрешение командира и дорожные дни

В условиях полномасштабной агрессии процедура получения отпуска имеет свои особенности. Кроме тех, кто проходит базовую военную службу, все остальные категории должны согласовывать свой отдых непосредственно с командиром воинской части. Именно приказ начальника является основанием для выбытия.

Приятным бонусом является время на дорогу. Если военный путешествует в пределах Украины, к отпуску добавляется до двух суток в одну сторону. Эти дни не входят в общий срок отдыха, что позволяет бойцам провести больше времени с родными.

Денежная компенсация: что будет при увольнении

Много вопросов возникает относительно неотгулянных дней при расчете во время увольнения со службы. Здесь действует простое правило: государство компенсирует деньгами только те дни, которые должны были быть оплачиваемыми.

Право на получение финансовой компенсации при увольнении касается исключительно тех видов отпуска, которые предусматривают сохранение денежного довольствия. Поскольку для участников войны и лиц с особыми заслугами отпуска являются неоплачиваемыми, денежная выплата за их неиспользование законом не предусмотрена, — объясняют в профильном ведомстве.

Таким образом, военнослужащим советуют внимательно изучать свой статус перед подачей рапорта, чтобы правильно рассчитать собственный бюджет на время отдыха.

Напомним, что теперь подать рапорт на отпуск можно через приложение Армия+.

