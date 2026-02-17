Для тебе Новини

Хто з військових отримає гроші за додаткову відпустку: деталі від Міноборони

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Лютого 2026, 16:28 3 хв.
Відпустки для військовослужбовців
Фото Міністерство оборони України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь