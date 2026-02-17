Хто з військових отримає гроші за додаткову відпустку: деталі від Міноборони

Питання відпочинку для тих, хто тримає фронт, залишається одним із найбільш актуальних. Проте далеко не всі додаткові відпустки є ідентичними: їхня тривалість та, що не менш важливо, нарахування грошового забезпечення прямо залежать від офіційного статусу військовослужбовця. У Міністерстві оборони оприлюднили детальне роз’яснення, щоб уникнути непорозумінь при оформленні документів.

Три категорії та різні умови: хто отримає виплати

Законодавство чітко розмежовує типи додаткового відпочинку. Головний критерій — чи зберігається за бійцем його заробітна плата (грошове забезпечення).

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни:

Ця категорія має право на 14 календарних днів додаткової відпустки на рік. Це повноцінний оплачуваний відпочинок — грошове забезпечення за цей період нараховується у повному обсязі;

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною: п ередбачено до 3 тижнів відпочинку на рік у будь-який зручний час. Проте важливо врахувати: ця відпустка надається без збереження грошового забезпечення;

Учасники війни: м ають право на термін до 2 тижнів щорічно. Як і у попередньому випадку, виплати за цей час не передбачені.

Нюанси воєнного стану: дозвіл командира та дорожні дні

В умовах повномасштабної агресії процедура отримання відпустки має свої особливості. Окрім тих, хто проходить базову військову службу, всі інші категорії мають погоджувати свій відпочинок безпосередньо з командиром військової частини. Саме наказ начальника є підставою для вибуття.

Приємним бонусом є час на дорогу. Якщо військовий подорожує в межах України, до відпустки додається до двох діб в один бік. Ці дні не входять у загальний термін відпочинку, що дозволяє бійцям провести більше часу з рідними.

Грошова компенсація: що буде при звільненні

Багато запитань виникає щодо негуляних днів під час розрахунку при звільненні зі служби. Тут діє просте правило: держава компенсує грошима лише ті дні, які мали бути оплачуваними.

Право на отримання фінансової компенсації при звільненні стосується виключно тих видів відпусток, які передбачають збереження грошового забезпечення. Оскільки для учасників війни та осіб із особливими заслугами відпустки є неоплачуваними, грошова виплата за їх невикористання законом не передбачена, — пояснюють у профільному відомстві.

Таким чином, військовослужбовцям радять уважно вивчати свій статус перед подачею рапорту, щоб правильно розрахувати власний бюджет на час відпочинку.

Нагадаємо, що тепер подати рапорт на відпустку можна через застосунок Армія+.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!