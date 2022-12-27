Овощная тарелка для прикорма: как приучить ребенка к овощам без истерик

Пищевое поведение детей и человеческая культура построены на образовании. Ребенок не может сам научиться есть и не может сам выстроить здоровые отношения с едой.
Поэтому, если родители любят фастфуд, а малышей силой кормят полезными овощами, то результата не будет.
Силовать и доказывать, что это полезно — не действенно. А вот не переставать подавать собственный пример — наоборот, будет иметь свои плоды даже в бунтарский период чипсов и кока-колы.
Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась одним из упражнений, позволяющим без проблем привить любовь к овощам. Ты узнаешь, как вводить овощной прикорм в детское питание с удовольствием и без истерик.
Основное правило — овощная тарелка всегда должна присутствовать на столе. Главное — не лениться ее делать.
Основное правило — овощная тарелка всегда должна присутствовать на столе. Главное — не лениться ее делать.
Кстати, это работает и для взрослых. Даже если ты не хочешь овощей, время от времени съешь листик шпината, хрустящую морковь и т.д. По твоему примеру что-то из этой тарелки возьмут и другие.
Хорошая овощная тарелка должна содержать разные группы продуктов, от трех до пяти видов цветов и две – три текстуры.
То есть что-то хрустит, что-то подварено, что-то мягкое-авокадное, где-то листик, и все это в разных цветовых оттенках. Овощную палитру могут разбавить несколько соусов — печеный, овощной, хумус.
То есть что-то хрустит, что-то подварено, что-то мягкое-авокадное, где-то листик, и все это в разных цветовых оттенках. Овощную палитру могут разбавить несколько соусов — печеный, овощной, хумус.
Не забывай разнообразить овощные тарелки сезонными фруктами. Зимой следует резать яблоки, груши, гранат и хурму.
Эти простые шаги помогут увеличить количество овощей, фруктов, зелени и ягод в рационе не только малыша, но и взрослого.
Если ты не знаешь, какие фрукты и овощи есть зимой, чтобы было полезно и с большим количеством витаминов, то тебе пригодится наш материал.
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