Овощная тарелка для прикорма: как приучить ребенка к овощам без истерик

Пищевое поведение детей и человеческая культура построены на образовании. Ребенок не может сам научиться есть и не может сам выстроить здоровые отношения с едой.

Поэтому, если родители любят фастфуд, а малышей силой кормят полезными овощами, то результата не будет.

Силовать и доказывать, что это полезно — не действенно. А вот не переставать подавать собственный пример — наоборот, будет иметь свои плоды даже в бунтарский период чипсов и кока-колы.

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Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась одним из упражнений, позволяющим без проблем привить любовь к овощам. Ты узнаешь, как вводить овощной прикорм в детское питание с удовольствием и без истерик.

Основное правило — овощная тарелка всегда должна присутствовать на столе. Главное — не лениться ее делать.

Кстати, это работает и для взрослых. Даже если ты не хочешь овощей, время от времени съешь листик шпината, хрустящую морковь и т.д. По твоему примеру что-то из этой тарелки возьмут и другие.

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Что должно лежать в овощной тарелке

Хорошая овощная тарелка должна содержать разные группы продуктов, от трех до пяти видов цветов и две – три текстуры.

То есть что-то хрустит, что-то подварено, что-то мягкое-авокадное, где-то листик, и все это в разных цветовых оттенках. Овощную палитру могут разбавить несколько соусов — печеный, овощной, хумус.

Примеры овощной тарелки для прикорма: что положить

Вариант №1. Порезанные соломкой: красный и желтый перец, морковь. Огурец нарезан двумя способами: соломкой и кружочками. Выложи все это на листья капусты и подай со сметанным соусом.

Вариант №2. Добавляй сезонные овощи. Например, печеную тыкву, свеклу и морковь сочетай с хрустящими огурцами и перцем. Уплотнить можно капустой и хумусом.

Вариант №3. Вареные соцветия цветной капусты и брокколи подай вместе с помидором черри, огурцом, редькой, морковью и авокадо. Соус может быть йогуртовый, а можно подать такую тарелку с хумусом.

Вариант №4. Нарезку из хрустящих овощей: капусты, моркови, перца, огурца, сельдерея и редиса можно подать из гуакамоле.

Не забывай разнообразить овощные тарелки сезонными фруктами. Зимой следует резать яблоки, груши, гранат и хурму.

Овощная тарелка для прикорма: как приучить ребенка к овощам без истерик / 4 Фотографии

Эти простые шаги помогут увеличить количество овощей, фруктов, зелени и ягод в рационе не только малыша, но и взрослого.

Если ты не знаешь, какие фрукты и овощи есть зимой, чтобы было полезно и с большим количеством витаминов, то тебе пригодится наш материал.

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