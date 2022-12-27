Овочева тарілка для прикорму: як привчити дитину та себе до овочів без істерик

Харчова поведінка дітей та людська культура побудовані на освіті. Дитина не може сама навчитися їсти та не може сама вибудувати здорові стосунки з їжею.

Тому, якщо батьки полюбляють фастфуд, а малечу силою годують корисними овочами, то результату не буде.

Силувати та доводити що це корисно — недієво. А от не переставати подавати власний приклад — навпаки, матиме свої плоди навіть у бунтарський період чипсів та кока-коли.

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Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася однією із вправ, яка допомагає без проблем прищепити любов до овочів. Ти дізнаєшся, як вводити овочевий прикорм у дитяче харчування із задоволенням та без істерик.

Основне правило — овочева тарілка завжди має бути на столі. Головне не лінуватися її робити.

До речі, це працює і для дорослих. Навіть якщо ти не хочеш овочів, час від часу з’їж листочок шпинату, хрумку моркву тощо. За твоїм прикладом щось із цієї тарілки візьмуть інші.

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Що має лежати в овочевій тарілці

Хороша овочева тарілка має містити різні групи продуктів, від трьох до п’яти видів кольорів і дві – три текстури.

Тобто щось хрумтить, щось підварено, щось м’яке-авокадне, десь листочок, і все це у різних кольорових відтінках. Овочеву палітру можуть розбавити кілька соусів — печений, овочевий, хумус.

Приклади овочевої тарілки для прикорму: що покласти

Варіант № 1. Порізані соломкою: червоний та жовтий перець, морква. Огірок порізаний двома способами: соломкою та кружальцями. Виклади все це на листи капусти та подай зі сметанним соусом.

Варіант № 2. Додавай сезонні овочі. Наприклад, печений гарбуз, буряк та моркву поєднай із хрусткими огірком та перцем. Ущільнити можна капустою та хумусом.

Варіант № 3. Варені суцвіття цвітної капусти та брокколі подай разом з помідором чері, огірком, редискою морквою та авокадо. Соус може бути йогуртовий, а можна подати таку тарілку з хумусом.

Варіант № 4. Нарізку з хрумких овочів: капусти, моркви, перцю, огірка, селери та редиски можна подати з гуакамоле.

Не забувай урізноманітнювати овочеві тарілки сезонними фруктами. Так, взимку слід різати яблука, груші, гранат та хурму.

Овочева тарілка для прикорму: як привчити дитину та себе до овочів без істерик / 4 Фотографії

Ці прості кроки допоможуть збільшити кількість овочів, фруктів, зелені та ягід в раціоні не тільки малюка, а й дорослого.

Якщо ти не знаєш, які фрукти та овочі їсти взимку, щоб було корисно та з великою кількістю вітамінів, то у пригоді тобі стане наш матеріал.

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