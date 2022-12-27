Овочева тарілка для прикорму: як привчити дитину та себе до овочів без істерик

Харчова поведінка дітей та людська культура побудовані на освіті. Дитина не може сама навчитися їсти та не може сама вибудувати здорові стосунки з їжею.
Тому, якщо батьки полюбляють фастфуд, а малечу силою годують корисними овочами, то результату не буде.
Силувати та доводити що це корисно — недієво. А от не переставати подавати власний приклад — навпаки, матиме свої плоди навіть у бунтарський період чипсів та кока-коли.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася однією із вправ, яка допомагає без проблем прищепити любов до овочів. Ти дізнаєшся, як вводити овочевий прикорм у дитяче харчування із задоволенням та без істерик.
Основне правило — овочева тарілка завжди має бути на столі. Головне не лінуватися її робити.
Основне правило — овочева тарілка завжди має бути на столі. Головне не лінуватися її робити.
До речі, це працює і для дорослих. Навіть якщо ти не хочеш овочів, час від часу з’їж листочок шпинату, хрумку моркву тощо. За твоїм прикладом щось із цієї тарілки візьмуть інші.
Хороша овочева тарілка має містити різні групи продуктів, від трьох до п’яти видів кольорів і дві – три текстури.
Тобто щось хрумтить, щось підварено, щось м’яке-авокадне, десь листочок, і все це у різних кольорових відтінках. Овочеву палітру можуть розбавити кілька соусів — печений, овочевий, хумус.
Тобто щось хрумтить, щось підварено, щось м’яке-авокадне, десь листочок, і все це у різних кольорових відтінках. Овочеву палітру можуть розбавити кілька соусів — печений, овочевий, хумус.
Не забувай урізноманітнювати овочеві тарілки сезонними фруктами. Так, взимку слід різати яблука, груші, гранат та хурму.
Ці прості кроки допоможуть збільшити кількість овочів, фруктів, зелені та ягід в раціоні не тільки малюка, а й дорослого.
Якщо ти не знаєш, які фрукти та овочі їсти взимку, щоб було корисно та з великою кількістю вітамінів, то у пригоді тобі стане наш матеріал.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.