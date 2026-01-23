Прожиточный минимум 2026: какие суммы действуют в Украине

С 1 января 2026 г. в Украине вступили в силу новые социальные стандарты, заложенные в государственном бюджете, предусматривающие очередное повышение прожиточного минимума для всех категорий населения.

Этот показатель является базовым для расчета сотен видов выплат, включая пенсии, государственную помощь семьям с детьми и социальные надбавки, поэтому его изменение оказывает непосредственное влияние на благосостояние миллионов граждан. Читай в материале, какой прожиточный минимум теперь в 2026 году.

Прожиточный минимум 2026 года: какая сумма будет в течение года

Общий показатель прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 3 209 гривен.

Для наиболее массовой категории трудоспособных лиц новый уровень прожиточного минимума установлен на отметке 3 328 гривен. Именно этой суммы отталкиваются работодатели и государственные органы при расчете налоговой социальной льготы, а также индексации заработных плат.

В то же время для лиц, потерявших трудоспособность, в частности, пенсионеров и людей с инвалидностью, показатель вырос до 2 595 гривен. Эта цифра критически важна, поскольку она фактически определяет минимальный размер пенсии по возрасту для граждан с полным страховым стажем, а также служит основой для начисления надбавок за сверхурочный стаж и других доплат к пенсионным выплатам.

Не остались без внимания и социальные стандарты для подрастающего поколения, где суммы традиционно дифференцированы по возрасту. Для детей до 6 лет прожиточный минимум в 2026 году составляет 2 817 гривен, а для детей и подростков от 6 до 18 лет — 3 512 гривен.

Рост этих показателей автоматически ведет к перерасчету размера алиментов (минимальный гарантированный размер которых должен быть не менее 50% соответствующего минимума), а также пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Кроме того, от этих сумм зависит начисление помощи одиноким матерям и другим категориям малообеспеченных семей, что позволяет усилить их социальную защиту в текущем году.

Следует отметить, что установленные размеры прожиточного минимума будут действовать в течение всего 2026, что обеспечивает прогнозируемость бюджетных расходов и стабильность социальных начислений.

