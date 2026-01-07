Сколько стоит 1 год стажа для пенсии в 2026 году: цена месяца и года, и кому и зачем ее платить

В 2026 году цена за год пенсионного стажа в Украине увеличится, поскольку она зависит от минимальной зарплаты, которая в этом году выросла.

Сколько стоит месяц и год стажа для пенсии в 2026 — читай в материале.

Сколько стоит стаж для пенсии в 2026

Сумма месяца (года) стажа для пенсии рассчитывается на основе актуальной минимальной зарплаты. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. Из нее берут 22 % единого соцвзноса — именно этот процент и формирует страховой взнос.

Подсчитываем: 8647 : 100 % × 22 % = 1 902,34 гривны в месяц.

Именно такая сумма — 1902 грн в месяц — является минимальной, чтобы месяц был полноценно засчитан в твой страховой стаж.

Если умножить это на 12 месяцев, то получается: 1 902,34 грн × 12 = примерно 22 828 грн за один год через добровольные взносы в 2026 году.

Столько стоит год стажа для пенсии при условии, что ты платишь именно минимальные суммы. Можно периодически платить больше — это повысит будущую пенсию, потому что ее размер зависит от того, сколько взносов ты уплатил, и какая зарплата была у тебя во время уплаты.

Но для того, чтобы вообще засчитали страховой год, платить нужно хотя бы эту минимальную сумму.

Зачем платить добровольные страховые взносы для пенсии

В 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если у тебя его меньше, пенсии придется ждать до 63 или 65 лет.

Когда человек официально работает, за него платит работодатель, и суммы начисляются автоматически. Но если кто-то долго не работал официально, например, был за границей, или имел перерывы в работе — в таких случаях стаж для пенсии не накапливается, и перед пенсией может оказаться, что лет не хватает.

Именно для этого и существуют добровольные взносы. Человек может заключить договор с Пенсионным фондом и самостоятельно платить эти 1 902 гривны ежемесячно. Так можно закрыть “дыры” или просто добрать нужные годы, чтобы иметь законное право на пенсию по возрасту.

