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Мобилизация с 1 августа 2025 года: что изменится в условиях призыва и кого берут в первую очередь

Ольга Петухова, редактор сайта 31 июля 2025, 16:30
мобилизация с 1 августа
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