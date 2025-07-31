Мобилизация с 1 августа 2025 года: что изменится в условиях призыва и кого берут в первую очередь

Война продолжается, и срок мобилизации в Украине в очередной раз продлили еще на три месяца — с августа по 5 ноября 2025 года.

В то же время, Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что некоторые граждане не будут подлежать призыву.

Также в Законе определены основания, которые могут дать право на отсрочку или полное увольнение от службы. Детальнее обо всех нюансах мобилизации с 1 августа — в материале.

Мобилизация с 1 августа: какие изменения

В Украине существует несколько категорий граждан, не подлежащих мобилизации. Этот перечень указан в Законе о мобилизации и в августе 2025 года он не претерпел изменений — право на отсрочку или увольнение сохраняют те же лица, что и раньше. Правда, при условии, что у них не изменились обстоятельства, являющиеся основой для нее.

Кого могут мобилизовать с 1 августа 2025 года

Рассмотрим категории граждан, в первую очередь подлежащих мобилизации с 1 августа.

Военнообязанные без отсрочки

Будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые прошли военно-врачебную комиссию и получили вывод: годен. Если человек никогда не имел отсрочки или потерял право на нее, он попадает в первую волну мобилизации.

Те, кого вернули на учет

Мужчины, ранее снятые с военного учета, но до 5 июня 2025 года прошли повторный медосмотр и получили заключение о пригодности, также подлежат мобилизации.

Без опыта службы

В армию будут призывать и тех, кто раньше не служил. Перед отправкой в части все они будут проходить обучение в специальных центрах подготовки.

Ограниченно пригодные стали пригодными

Понятие “ограниченно пригодный” отменено. Если во время повторного медосмотра человека признают пригодным, его мобилизуют на общих основаниях.

Люди с судимостью

призвать могут, если судимость снята или погашена;

если преступление было нетяжкое (мелкое хулиганство или экономическое правонарушение).

Не мобилизуют:

тех, у кого судимость не погашена;

рецидивистов и лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Каждую ситуацию рассматривают отдельно, учитывая заключение военно-врачебной комиссии и анализ документов.

Кто имеет право на отсрочку с 1 августа

С 1 августа в Украине от мобилизации освобождаются или получают отсрочку следующие категории граждан:

лица, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе по болезням, предусмотренным приказом Минобороны №402;

люди с инвалидностью любой группы;

родители троих и более несовершеннолетних детей;

опекуны или попечители детей, оставшихся без родителей;

те, чьи родители имеют инвалидность I или II группы, или чья жена является человеком с инвалидностью;

родители несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, а также родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, постоянно ухаживающие за родственниками, которые не могут самостоятельно о себе заботиться;

члены семей погибших военных;

работники критически важных предприятий или учреждений, имеющих официальное бронирование;

студенты дневной или дуальной формы обучения в высших учебных заведениях, при условии, что они получают образование высшего уровня, чем уже имеют;

призывники в возрасте 18-25 лет, еще не относящиеся к военнообязанным;

лица, освобожденные из плена;

военнообязанные, которым исполнилось 60 лет. Но 29 июля президент Украины подписал закон, разрешающий гражданам в возрасте от 60 лет по собственному желанию заключать контракт и вступать на службу.

Полностью непригодными к мобилизации считают только тех, кто имеет инвалидность или тяжелые заболевания. Такой вывод предоставляет исключительно Центральная военно-врачебная комиссия.

Ранее мы рассказывали о мобилизации женщин: кто должен обновить данные и могут ли военнообязанные женщины уезжать за границу.

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