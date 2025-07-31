Мобилизация с 1 августа 2025 года: что изменится в условиях призыва и кого берут в первую очередь

Фото Facebook Война продолжается, и срок мобилизации в Украине в очередной раз продлили еще на три месяца — с августа по 5 ноября 2025 года. В то же время, Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что некоторые граждане не будут подлежать призыву. Также в Законе определены основания, которые могут дать право на отсрочку или полное увольнение от службы. Детальнее обо всех нюансах мобилизации с 1 августа — в материале.Мобилизация с 1 августа: какие изменения В Украине существует несколько категорий граждан, не подлежащих мобилизации. Этот перечень указан в Законе о мобилизации и в августе 2025 года он не претерпел изменений — право на отсрочку или увольнение сохраняют те же лица, что и раньше. Правда, при условии, что у них не изменились обстоятельства, являющиеся основой для нее. Читать по теме Когда закончится мобилизация — почему это не скоро и что влияет на решение Когда закончится мобилизация в Украине: объяснение. Кого могут мобилизовать с 1 августа 2025 года Рассмотрим категории граждан, в первую очередь подлежащих мобилизации с 1 августа. Военнообязанные без отсрочки Будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые прошли военно-врачебную комиссию и получили вывод: годен. Если человек никогда не имел отсрочки или потерял право на нее, он попадает в первую волну мобилизации. Те, кого вернули на учет Мужчины, ранее снятые с военного учета, но до 5 июня 2025 года прошли повторный медосмотр и получили заключение о пригодности, также подлежат мобилизации. Без опыта службы В армию будут призывать и тех, кто раньше не служил. Перед отправкой в части все они будут проходить обучение в специальных центрах подготовки. Ограниченно пригодные стали пригодными Понятие “ограниченно пригодный” отменено. Если во время повторного медосмотра человека признают пригодным, его мобилизуют на общих основаниях. Люди с судимостью призвать могут, если судимость снята или погашена; если преступление было нетяжкое (мелкое хулиганство или экономическое правонарушение). Не мобилизуют: тех, у кого судимость не погашена; рецидивистов и лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления. Каждую ситуацию рассматривают отдельно, учитывая заключение военно-врачебной комиссии и анализ документов. Facebook Кто имеет право на отсрочку с 1 августа С 1 августа в Украине от мобилизации освобождаются или получают отсрочку следующие категории граждан: лица, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе по болезням, предусмотренным приказом Минобороны №402; люди с инвалидностью любой группы; родители троих и более несовершеннолетних детей; опекуны или попечители детей, оставшихся без родителей; те, чьи родители имеют инвалидность I или II группы, или чья жена является человеком с инвалидностью; родители несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, а также родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы; лица, постоянно ухаживающие за родственниками, которые не могут самостоятельно о себе заботиться; члены семей погибших военных; работники критически важных предприятий или учреждений, имеющих официальное бронирование; студенты дневной или дуальной формы обучения в высших учебных заведениях, при условии, что они получают образование высшего уровня, чем уже имеют; призывники в возрасте 18-25 лет, еще не относящиеся к военнообязанным; лица, освобожденные из плена; военнообязанные, которым исполнилось 60 лет. Но 29 июля президент Украины подписал закон, разрешающий гражданам в возрасте от 60 лет по собственному желанию заключать контракт и вступать на службу. Полностью непригодными к мобилизации считают только тех, кто имеет инвалидность или тяжелые заболевания. Такой вывод предоставляет исключительно Центральная военно-врачебная комиссия. Ранее мы рассказывали о мобилизации женщин: кто должен обновить данные и могут ли военнообязанные женщины уезжать за границу. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, мобилизация Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter