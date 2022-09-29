Зручніше і простіше: у громадському транспорті Києва з жовтня запрацює оплата карткою

Тим, хто часто забуває проїзний або не вміє користуватись застосунком Київ Цифровий, можна видихнути. З жовтня запрацює оплата карткою в громадському транспорті Києва. Читай про всі подробиці в нашому матеріалі.

Оплата карткою в громадському транспорті Києва

Про нововведення повідомив заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку Петро Оленич в інтервʼю виданню Вечірній Київ.

З жовтня розрахуватись за проїзд можна буде у два кліки — телефоном чи банківською карткою.

Оплата банківською карткою працюватиме за естонською системою електронного квитка, якою користуються в Європі, — поділився Петро Оленич.

Як заплатити за проїзд карткою

Для оплати будуть використовувати ті самі валідатори, які є в транспорті. Тепер, щоб придбати квиток, можна буде просто прикласти до валідатора карту з чипом PayPass або гаджет із функцією безконтактної оплати.

Контролювати оплату кондуктори зможуть шляхом перевірки останніх чотирьох цифр твоєї карти. Пересвідчитись про списання можна також у застосунку банкінгу.

До того ж додали функцію оплати проїзду карткою киянина.

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