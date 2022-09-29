Зручніше і простіше: у громадському транспорті Києва з жовтня запрацює оплата карткою

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 29 Вересня 2022, 11:30
Оплата карткою в громадському транспорті Києва
Фото: Facebook

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