Зручніше і простіше: у громадському транспорті Києва з жовтня запрацює оплата карткою

Тим, хто часто забуває проїзний або не вміє користуватись застосунком Київ Цифровий, можна видихнути. З жовтня запрацює оплата карткою в громадському транспорті Києва. Читай про всі подробиці в нашому матеріалі.
Про нововведення повідомив заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку Петро Оленич в інтервʼю виданню Вечірній Київ.
З жовтня розрахуватись за проїзд можна буде у два кліки — телефоном чи банківською карткою.
Оплата банківською карткою працюватиме за естонською системою електронного квитка, якою користуються в Європі, — поділився Петро Оленич.
Оплата банківською карткою працюватиме за естонською системою електронного квитка, якою користуються в Європі, — поділився Петро Оленич.
Для оплати будуть використовувати ті самі валідатори, які є в транспорті. Тепер, щоб придбати квиток, можна буде просто прикласти до валідатора карту з чипом PayPass або гаджет із функцією безконтактної оплати.
Контролювати оплату кондуктори зможуть шляхом перевірки останніх чотирьох цифр твоєї карти. Пересвідчитись про списання можна також у застосунку банкінгу.
До того ж додали функцію оплати проїзду карткою киянина.
Раніше ми розповідали про графік роботи метро в Києві.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!