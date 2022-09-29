Удобнее и проще: в общественном транспорте Киева с октября заработает оплата картой

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 29 сентября 2022, 11:30
Оплата картой в общественном транспорте Киева
Фото: Facebook

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