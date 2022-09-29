Удобнее и проще: в общественном транспорте Киева с октября заработает оплата картой

Тем, кто часто забывает проездной или не умеет пользоваться приложением Киев цифровой, можно выдохнуть. С октября заработает оплата картой в общественном транспорте Киева. Читай обо всех подробностях в нашем материале.

Оплата картой в общественном транспорте Киева

О нововведениях сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам цифрового развития Петр Оленич в интервью изданию Вечерний Киев.

С октября рассчитаться за проезд можно будет в два клика — телефоном или банковской картой.

Оплата банковской картой будет работать по эстонской системе электронного билета, которой пользуются в Европе, — поделился Петр Оленич.

Как заплатить за проезд в транспорте картой

Для оплаты будут использоваться те же валидаторы, которые есть в транспорте. Теперь, чтобы приобрести билет, можно будет просто приложить к валидатору карту с чипом PayPass или гаджет с функцией бесконтактной оплаты.

Контролировать оплату кондукторы смогут путем проверки последних четырех цифр твоей карты. Убедиться в списании можно также в приложении банкинга.

К тому же добавили функцию оплаты проезда по карте киевлянина.

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