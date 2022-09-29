Удобнее и проще: в общественном транспорте Киева с октября заработает оплата картой

Тем, кто часто забывает проездной или не умеет пользоваться приложением Киев цифровой, можно выдохнуть. С октября заработает оплата картой в общественном транспорте Киева. Читай обо всех подробностях в нашем материале.
О нововведениях сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам цифрового развития Петр Оленич в интервью изданию Вечерний Киев.
С октября рассчитаться за проезд можно будет в два клика — телефоном или банковской картой.
Оплата банковской картой будет работать по эстонской системе электронного билета, которой пользуются в Европе, — поделился Петр Оленич.
Оплата банковской картой будет работать по эстонской системе электронного билета, которой пользуются в Европе, — поделился Петр Оленич.
Для оплаты будут использоваться те же валидаторы, которые есть в транспорте. Теперь, чтобы приобрести билет, можно будет просто приложить к валидатору карту с чипом PayPass или гаджет с функцией бесконтактной оплаты.
Контролировать оплату кондукторы смогут путем проверки последних четырех цифр твоей карты. Убедиться в списании можно также в приложении банкинга.
К тому же добавили функцию оплаты проезда по карте киевлянина.
Ранее мы рассказывали о графике работы метро в Киеве.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!