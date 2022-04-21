В Киеве постепенно открываются кинотеатры — на что сходить?

Украинский бизнес постепенно начинает работать, чтобы поднимать экономику в период войны. В Киеве открываются кинотеатры. Какие из них готовы принимать посетителей?

Кинотеатры, работающие в Киеве

По состоянию на 21 апреля открылись кинотеатры сети Мультиплекс в ТЦ Караван и ТРК Комод и Планета кино в ТРЦ River Mall.

Можно сходить на следующие фильмы: Веном 2: Карнаж, Время, Верить, Черкассы, Человек-паук: Нет пути домой, Падения Луны и т. д.

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Для детей в прокате есть мультики и семейные комедии: Кролик Питер: побег в город, Пончары, Песики на страже.

Ночные сеансы пока не планируются, ведь в Киеве действует комендантский час с 22:00 до 5:00. Мэр города Виталий Кличко призывает соблюдать правила безопасного поведения.

Ранее мы рассказывали, какие клиники продолжают свою работу в Киеве.