Жизнь продолжается, несмотря на войну, боль и страх. Чем живет ботанический сад в Днепре

Надо отвлекаться!

Под таким лозунгом ботанический сад в Днепре открывает свои двери уже во второй раз в этом месяце. Весна в этом году поздняя, ​​поэтому именно сейчас здесь начинается сезон цветения. Буйствует все — и цветы, и кусты, и деревья.

Как раз у входа белым цветом встречает магнолия. По разные стороны здесь — Кобус и Лебнер. В общей сложности их в саду аж 13 видов. Короткую экскурсию проводит директор ботсада при Днепровском национальном университете им. О. Гончара Анатолий Кабарь.

Больше всего посетителей, говорит, всегда собирают кусты хеномелесов. Их в саду четыре вида. Вот розово-красным цветет калифорнийский хеномелес. Позже на месте цветов будут ароматные плоды — что-то среднее между грушей и яблоком.

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Дальше идут желтые кусты форзиции и новинка прошлого года — белая. На альпийской горке выросли красные тюльпаны Грейга, имеющие особые полосатые зелено-фиолетовые листья. А еще горицвет, фиолетовая сон-трава, анемоны и фиалки.

Если пройти дальше, вглубь сада, можно увидеть целую лужайку из розовых, фиолетовых и белых гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. Здесь можно приобрести букетик из мускариков — мелких сине-фиолетовых мышиных гиацинтов. А чуть дальше — декоративные комнатные растения.



















Фото: Ярослав Шейко

Днепрянка Валентина Абуденова несет четыре. Говорит, пытается хоть раз в месяц прийти сюда за “обновкой”. А теперь — еще и погулять среди цветущих растений и деревьев.

Надо отвлекаться — нельзя замыкаться. Мы сейчас не можем поехать в лес и еще куда-нибудь. Хотя бы в ботанический сад можем пойти и посмотреть, что у нас здесь есть. Полюбоваться чем-нибудь, — говорит женщина.

В другой части сада буйно цветут несколько видов груши, слива, алыча, миндаль. Чуть дальше, возле будущих грядок с земляникой, расцвела сакура.

На нее, в первую очередь, пришла посмотреть семья Марии Шаповал с бабушкой и четырьмя детьми. Они здесь впервые.

— Так и нужно, чтобы работали такие места. Пытаться жить дальше. У меня была такая аналогия, как собака, которая за тобой бежит, и ты не знаешь, бросится она на тебя или нет. Но ты идешь вперед. Для этого инфраструктура города должна работать.

Вот у меня швейный цех, и мы отшиваем военные вещи, даем людям работу. Жизнь продолжается, несмотря на войну, боль и страх, — рассказывает посетительница.















Фото: Ярослав Шейко

Ботанический сад существует в городе с 1929-го года. В течение почти столетия его работники собрали здесь около четырех тысяч растений.

Скоро хотят представить гостям новые гибриды тюльпанов и сон-травы. Акцент здесь делают на кустарники, которые цветут особенно обильно. Некоторые еще с конца зимы.

В ближайшее время в ботсаду должна расцвести магнолия суланжа, кустарники кольвиции, ранние виды роз и декоративные яблони. Коллекция сада будет поочередно цвести вплоть до середины июня.

— У нас многие виды растений выращивают для озеленения Днепра и области. И сейчас такие дни открытых дверей — один из способов помочь людям снять стресс. Потому что напряженная ситуация в стране, постоянные сигналы тревоги, — резюмирует директор ботсада Анатолий Кабар.

Впрочем, отмечает: соответствуют требованиям времени и на случай воздушной тревоги есть обустроенное в админздании сада бомбоубежище.







Напомним, ранее мы рассказывали, как живут животные в зоопарках и чем им можно помочь.