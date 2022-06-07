Святая Джавелина, Патрон и Азовсталь — патриотические муралы, на которые вдохновила война

Настенная роспись давно стала популярна в Украине. Известные художники со всего мира приезжали, чтобы оставить свой мурал в Киеве — из Аргентины, Австралии, США и других стран.
В других городах Украины муралов тоже много. Однако больше всего именно в столице. Война вдохновляет творческие личности на новые стенописи. Мы собрали патриотические муралы войны.
Посвящённый собачке-саперу Патрону мурал появился в парке Отрадный. Это уже третий с его изображением. Еще две стенописи есть в Полтаве и Запорожье.
Патрон полюбился деткам и взрослым не только из Украины, но и со всего мира. Каждый день на странице собачки в Instagram выкладывают рисунки детей с его изображением.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон???????????? (@patron_dsns)
Публикация от Патрон???????????? (@patron_dsns)
Напомним, что мы рассказывали, как Патрон разминирует украинские земли.
Мурал, недавно появившийся на столичной Соломенке. Его создали по мотивам одноименного проекта, запущенного канадским журналистом Кристианом Борисом в феврале.
Художником является Андрей Пальваль. Правда, сейчас мурал несколько видоизменился. Нимб на голове Джавелины пришлось зарисовать, ведь это задело чувства верующих.
Стенопись, посвященная защитникам Мариуполя, расположена в Соломенском районе Киева. Ее размер составляет 3×15 м.
Другие муралы, посвященные защитникам Мариуполя, появились также в Днепре, Нововолынске, Тернополе и Одессе.
Одесский мурал длиной 9 м! Он появился на Дерибасовской. Автором является украинский художник Ярослав Войцеховский. Он нарисовал мурал белым маркером на черной пленке. Свою стенопись он описал так:
Азовсталь — символ величия украинского духа. Подвиг защитников Мариуполя уже запечатлен в истории. Несокрушимое мужество и сила духа воинов Азова создали новую страницу украинского мифа.
Азовсталь — символ величия украинского духа. Подвиг защитников Мариуполя уже запечатлен в истории. Несокрушимое мужество и сила духа воинов Азова создали новую страницу украинского мифа.
Пример несокрушимости и силы духа в самое темное время стал светом, побеждающим мраком. Тонкие, едва заметные на карте боевых действий лучи света, идущие от защитников Азовстали, заставляют весь мир объединяться и увеличивать свои усилия для борьбы с темнотой.
Этот мурал находится в Киеве. Его автором является Константин Качановский. Название мурала является аллюзией к высказыванию президента РФ Путина в феврале этого года в адрес Украины по выполнению Минских соглашений.
Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе не получится, — сказал Путин.
Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе не получится, — сказал Путин.
Его автором является украинский стрит-арт художник Александр Корбан. Мурал находится возле Иорданского озера. Художник создал его тогда, когда продолжались бои за Бучу и Ирпень.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Korban (@sasha.korban)
Публикация от Sasha Korban (@sasha.korban)
Даже война вдохновляет украинцев создавать красоту вокруг. Именно поэтому мы — непобедимая нация. Ранее мы рассказывали, какие цветочные панно появились в Киеве.