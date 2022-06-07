Святая Джавелина, Патрон и Азовсталь — патриотические муралы, на которые вдохновила война

Настенная роспись давно стала популярна в Украине. Известные художники со всего мира приезжали, чтобы оставить свой мурал в Киеве — из Аргентины, Австралии, США и других стран.

В других городах Украины муралов тоже много. Однако больше всего именно в столице. Война вдохновляет творческие личности на новые стенописи. Мы собрали патриотические муралы войны.

Мурал Патрон

Посвящённый собачке-саперу Патрону мурал появился в парке Отрадный. Это уже третий с его изображением. Еще две стенописи есть в Полтаве и Запорожье.

Сейчас также смотрят

Патрон полюбился деткам и взрослым не только из Украины, но и со всего мира. Каждый день на странице собачки в Instagram выкладывают рисунки детей с его изображением.

Напомним, что мы рассказывали, как Патрон разминирует украинские земли.

Мурал Святая Джавелина

Мурал, недавно появившийся на столичной Соломенке. Его создали по мотивам одноименного проекта, запущенного канадским журналистом Кристианом Борисом в феврале.

Художником является Андрей Пальваль. Правда, сейчас мурал несколько видоизменился. Нимб на голове Джавелины пришлось зарисовать, ведь это задело чувства верующих.

Муралы Азовсталь

Стенопись, посвященная защитникам Мариуполя, расположена в Соломенском районе Киева. Ее размер составляет 3×15 м.

Другие муралы, посвященные защитникам Мариуполя, появились также в Днепре, Нововолынске, Тернополе и Одессе.

Одесский мурал длиной 9 м! Он появился на Дерибасовской. Автором является украинский художник Ярослав Войцеховский. Он нарисовал мурал белым маркером на черной пленке. Свою стенопись он описал так:

Азовсталь — символ величия украинского духа. Подвиг защитников Мариуполя уже запечатлен в истории. Несокрушимое мужество и сила духа воинов Азова создали новую страницу украинского мифа.

Пример несокрушимости и силы духа в самое темное время стал светом, побеждающим мраком. Тонкие, едва заметные на карте боевых действий лучи света, идущие от защитников Азовстали, заставляют весь мир объединяться и увеличивать свои усилия для борьбы с темнотой.

Красавица терпеть не будет

Этот мурал находится в Киеве. Его автором является Константин Качановский. Название мурала является аллюзией к высказыванию президента РФ Путина в феврале этого года в адрес Украины по выполнению Минских соглашений.

Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо выполнять. Иначе не получится, — сказал Путин.

Мурал на Оболони

Его автором является украинский стрит-арт художник Александр Корбан. Мурал находится возле Иорданского озера. Художник создал его тогда, когда продолжались бои за Бучу и Ирпень.

Даже война вдохновляет украинцев создавать красоту вокруг. Именно поэтому мы — непобедимая нация. Ранее мы рассказывали, какие цветочные панно появились в Киеве.