Отеки и головная боль? Как вывести лишнюю жидкость из организма — простые способы

Поддерживать водный баланс — здоровая и полезная привычка. Но если перебарщивать с нормой, могут появиться отеки и обесцвечивание кожи лица, губ и конечностей. Если так и получилось, нужно вывести излишнюю воду из организма. В нашем материале ты узнаешь, как вывести лишнюю жидкость из организма без вреда для здоровья.

Как вывести лишнюю жидкость из организма без вреда для здоровья

Люди чаще недобирают норму жидкости в день, чем превышают ее. Но чрезмерная влага организма так же опасна, как и ее недостаток. Понять, что количество воды в организме велико можно по тошноте, частым посещениям уборной, головной боли, которая пульсирует, усталости и обесцвечиванию тела.

Все эти симптомы указывают на избыточное количество жидкости в организме. Вывести лишнюю жидкость из организма можно с помощью спорта, теплой ванны с маслами, разгрузочного дня или коррекции питания.

Уменьши потребление соли и определи свою норму воды в день. Может оказаться так, что вес не совпадает с выпитым количеством жидкости. Норма воды в день — 30 мл на каждый кг массы тела. Кроме соли, откажись от острого, копченого и жирного.

Замедленный выход воды из организма создает алкоголь и сахар. На разгрузочные дни составь меню со злаковых продуктов, фруктов и овощей, зелени и рыбы. Отличным напитком кроме воды будет травяной чай.

Чтобы быстрее вывести воду из организма, ты можешь потреблять такие продукты:

Лимон, имбирь, огурец.

Морковь, свекла, сельдерей.

Зелень, кабачки, арбуз.

Сочетай такое питание со спортивной нагрузкой. Это может быть бег, плавание, катание на роликах или на велосипеде. Посети спортзал, попробуй заняться йогой, сделай домашнюю гимнастику.

После спорта можно принять ванную с содой, морской солью и эфирным маслом. Это хорошо расслабляет и снимает отеки.

Если вода у тебя постоянно задерживается, можно приобрести специальные витамины. Если это однократный случай и действовать нужно быстро, выпей мочегонный безрецептурный препарат.

Если настроения делать что-то нет, можно сходить на массаж. После него пройдут отеки. Лишняя жидкость перейдет в почки, где будет профильтрована.

Вывести воду из организма можно с помощью физических упражнений. Раньше мы рассказывали о простых упражнениях для запуска лимфы.

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