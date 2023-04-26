Набряки та головний біль? Як вивести зайву рідину з організму — прості способи

Підтримувати водний баланс — здорова і корисна звичка. Але якщо перебільшувати з нормою, можуть з’явитися набряки та знебарвлення шкіри обличчя, губ і кінцівок. Якщо так і сталося, необхідно вивести зайву воду з організму. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, як вивести зайву рідину з організму без шкоди для здоров’я.

Як вивести зайву рідину з організму без шкоди для здоров’я

Люди частіше недобирають норму рідини на день, аніж перебільшують її. Але надмірна волога організму така ж небезпечна, як і її нестача. Зрозуміти, що кількість води в організмі завелика можна за нудотою, частими відвідуваннями вбиральні, головним болем, який пульсує, втомою та знебарвленням тіла.

Всі ці симптоми вказують на надмірну кількість рідини в організмі. Вивести зайву рідину з організму можна за допомогою спорту, теплої ванни з оліями, розвантажувального дня чи корекції харчування.

Зменш споживання солі та визнач свою норму води на день. Може виявитися так, що вага не збігається з випитою кількістю рідини. Норма води на день — 30 мл на кожен кг маси тіла. Крім солі, відмовся від гострого, копченого та жирного.

Сповільнений вихід води з організму створює і алкоголь та цукор. На розвантажувальні дні склади меню зі злакових продуктів, фруктів та овочів, зелені та риби. Найкращим напоєм, крім води, буде трав’яний чай.

Щоб швидше вивести воду з організму, ти можеш споживати такі продукти:

Лимон, імбир, огірок.

Морква, буряк, селера.

Зелень, кабачки, кавун.

Поєднай таке харчування зі спортивним навантаженням. Це може бути біг, плавання, катання на роликах чи велосипеді. Відвідай спортзал, спробуй зайнятися йогою, зроби домашню гімнастику.

Після спорту можна прийняти ванну з содою, морською сіллю та ефірною олією. Це добре розслабляє та знімає набряки.

Якщо вода в тебе затримується постійно, можна придбати спеціальні вітаміни. Якщо це одноразовий випадок і діяти потрібно швидко, випий безрецептурний сечогінний препарат.

Якщо настрою робити щось немає, можна сходити на масаж. Після нього пройдуть набряки. Зайва рідина перейде в нирки, де буде профільтрована.

Вивести воду з організму можна також за допомогою фізичних вправ. Раніше ми розповідали про прості вправи для запуску лімфи.

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