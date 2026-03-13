Вторая обработка сада весной в 2026: когда начинать и чем опрыскать деревья

Весной, когда на деревьях начинают раскрываться почки — наступает время для второй обработки сада.

В этот период деревья особенно уязвимы: их могут поражать ранние грибковые болезни, такие как парша, мучнистая роса или пятнистости, а также первые вредители — тля, клещи, листовёртки — они уже просыпаются.

Поэтому вторая весенняя обработка (по зелёному конусу) — это защита сада ещё до того, как опасность превратится в реальный вред.

Итак, что такое вторая обработка сада весной и какие препараты для неё стоит выбрать — читайте в материале.

Вторая весенняя обработка сада: когда проводить

Вторая весенняя обработка сада проводится в так называемой фазе зелёного конуса — это момент, когда почки на деревьях уже начали раскрываться, но листья ещё не развернулись.

Обычно этот период приходится на конец марта — середину апреля, однако точная дата зависит от погоды в текущем году и региона.

Ориентироваться нужно не столько на календарь, сколько на состояние деревьев.

Если почки увеличиваются, чешуйки начали расходиться и между ними виден маленький зелёный кончик будущего листа — это и есть стадия зелёного конуса. Именно тогда проводят вторую обработку.

Вторая обработка деревьев весной: чем опрыскивать

Здесь всё зависит от состояния деревьев и потенциально опасных для них болезней.

Можно ограничиться классической бордоской жидкостью, но концентрацию брать уже меньшую (1%), чем при первой обработке.

Также садоводы часто практикуют комплексную обработку баковой смесью, в которой сочетают фунгициды и инсектициды.

Фунгицид Хорус, например, эффективно борется с паршой, мучнистой росой и монилиозом, а инсектицид Децис или Конфидор защищает сад от первых вредителей.

Главное правило при приготовлении смесей — строго соблюдать инструкции и точно дозировать препараты.

Чтобы приготовить баковую смесь, препараты сначала растворяют отдельно в небольшом количестве воды, затем доводят до нужного объёма, постоянно помешивая, чтобы избежать осадка.

Если вы сочетаете несколько препаратов, фунгицид добавляйте первым, инсектицид — вторым, после чего проверьте, чтобы раствор был однородным.

Вторая обработка сада весной: как обрабатывать

Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду при температуре не ниже +5°С. Лучше всего — в дни без ветра, в утренние или вечерние часы.

Если весна дождливая и прохладная, лучше отдавать предпочтение фунгицидам, ведь в таких условиях грибковые заболевания развиваются быстрее.

Вторая обработка сада по зелёному конусу — это важный этап. Именно он позволяет превратить слабый и болезненный сад в здоровый и осенью получить из него богатый урожай. Поэтому не откладывайте и опрыскивайте деревья вовремя.

А также узнай, чем обработать виноград весной до распускания почек: как заранее защитить растение.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!