Пищевая непереносимость или аллергия? Отличай, чтобы сохранить кошелек

“У меня пищевая непереносимость” или “у меня пищевая аллергия” — если верить статистике, это реальность для 80% взрослого населения.

Давайте разберемся, что такое аллергия, а что — непереносимость и почему тесты для проверки последнего не работают.

Если не удается сразу обнаружить “вредный” продукт, некоторые врачи посоветуют сделать тест. Так как большинство имеет личную непереносимость, то такие тесты очень выгодны.

Возможно, и правда стоит оставить деньги в одной из клиник и покупать корвалол для просмотра результатов, это же здоровье!

Хорошо, что существует альтернатива, способная сохранить как здоровье, так и деньги.

Что такое пищевая аллергия?

Аллергия — это реакция иммунной системы на определённый аллерген, который организм не воспринимает.

Все происходит по одному сценарию. Возбудитель попадает в организм и “знакомится” с аллергеном.

Поэтому изначально четко выраженной реакции может и не быть.

С последующим попаданием “чужеродного” в кровь организм будет мобилизировать тяжелую артиллерию — антитела иммуноглобулина (IgE).

Они выбросят в организм вещества гистамина — основного медиатора немедленной аллергической реакции.

Аллергия обычно возникает мгновенно или через несколько десятков минут. Потому сразу понятно, на какой продукт реакция.

Преимущественно аллергия является пожизненной. Она врожденная или приобретённая и не может исчезнуть, если ты воздержишься от продукта-возбудителя на определенный период.

Наиболее аллергенными продуктами считаются:

цитрусовые;

орехи, арахис;

красный острый перец;

мед;

злаковые культуры;

моллюски, ракообразные.

Список можно продолжать очень долго, потому что каждый организм уникален.

Основные симптомы аллергии:

отек дыхательных путей;

чихание, астма, удушье;

покраснение и зуд кожи;

крапивница;

тошнота;

фекалии с кровью;

сильные боли в животе.

Аллергическую реакцию сложно пропустить или не заметить.

Часто из-за анафилактического шока она может привести к летальному исходу.

Потому необходимо сразу обратиться в больницу или принять противоаллергический препарат.

Что такое пищевая непереносимость?

Это реакция организма, не связанная с иммунной системой.

Она проявляется в неспособности переварить микроэлементы определенных продуктов.

Обычно такая реакция развивается на фоне перееданий.

Это сопровождается дискомфортом, болями и может проявляться в таких симптомах:

диарея;

запор;

дисбактериоз;

вздутие живота;

повышение и падение уровня сахара в крови;

прыщи;

слабость;

набор лишнего веса;

замедление метаболизма.

Если найти и исключить из рациона непереносимый продукт, то все симптомы сразу исчезнут. Со временем может исчезнуть и сама непереносимость.

Что вызывает непереносимость:

лактоза;

казеин;

глютен;

фруктоза;

углеводы.

В чем разница между пищевой аллергией и непереносимостью

Непереносимость может показать себя только через несколько дней или бессимптомно бродить вашим организмом на протяжении месяцев, пока не появятся более серьезные последствия.

Все это значительно затрудняет поиски продукта, ставшего этому причиной.

Аллергическая реакция возникает сразу и может привести к смерти.

Со временем нетерпимость может приобрести легкую форму или вообще исчезнуть. Аллергия обычно пожизненная.

При непереносимости степень проявления симптомов будет зависть от количества употребляемого. Соответственно, чем больше едите, тем они ощутимее.

Для проявления аллергической реакции достаточно уловить аллерген одним из рецепторов.

Например, почуять запах апельсина или съесть чайную ложку меда.

Это объясняется тем, что при контакте с аллергеном ответ иммунной системы включается незамедлительно. Симптомы не зависят от количества.

Симптоматика тоже значительно отличается. Если твой организм не способен что-то перетравить или усвоить, то будут проблемы с кишечником.

Аллергическая реакция проявляется в отеках, покраснениях, проблемах с дыхательными путями.

Почему тест на определение индивидуальной непереносимости неэффективен

Изобрели специальный тест для того, чтобы найти продукты, которые твой организм не переносит.

Как он работает и работает ли вообще?

Непереносимость определяют с помощью выявления антител IgG к определённым продуктам.

Если в крови нашли этот иммуноглобулин, то в бланке укажут, что продукт является непереносимым для вас.

Но всегда есть “но”.

Тест на пищевую непереносимость распознаёт любые IgG как такие, что провоцируют воспаления. Но высокий уровень этого антигена может вовсе не указывать на непереносимость.

Молекула IgG — самый распространенный антиген в организме человека.

По своей сути IgG может быть как провоспалительным, так и противовоспалительным. Провоцировать воспаление или предупреждать его.

Все зависит от того, связаны ли с ним определенные сахары.

А на что указывает высокая концентрация IgG?

Это может сигнализировать о наличии противовоспалительных иммуноглобулинов, выполняющих противоположную функцию в организме.

Именно поэтому высокое содержание таких антител в крови не гарантирует вам правдивый результат.

Тест просто не умеет различать виды иммуноглобулинов.

Известно, что противовоспалительные IgG способны блокировать аллергические реакции.

Чем выше будет соотношение IgG к IgЕ, тем больше вероятность, что со временем ты можешь лучше переносить неподходящие продукты.

Что все это значит?

Тест может показать высокое содержание IgG, а врачи определят такой показатель, как непереносимость. Значит в списке запрещенных могут отказаться даже обычные продукты, после которых ты не наблюдаешь дискомфорта. Такой тест может сигнализировать, что организм хорошо переносит продукт. Тест не может отличить про- и противовоспалительные иммуноглобулины IgG. Такой метод ненадежен, так как одни анализы в разных лабораториях могут показать разный результат.

Именно поэтому нутрициологи, врачи считают подобный тест неэффективным, а иногда и простой выкачкой денег.

Какая альтернатива тесту на определение пищевой непереносимости

Пищевая непереносимость — повод, чтобы обратиться к врачу, потому что каждое нарушение процессов в организме не проходит бесследно.

Обнаружить такой продукт можно абсолютно бесплатно и с большей точностью:

с помощью дневника питания;

при регулярных наблюдениях у врача;

внимательным отслеживанием реакций организма на продукты питания.

Одним из внешних проявлений непереносимости могут быть прыщи и акне. Это укажет на то, что организм выводит токсины, вызванные непереносимым продуктом.

Но природа кожных заболеваний может иметь другие причины. Что провоцирует высыпания и как лечить акне, рассказала дерматолог в материале Вікон.

Ведь знания — первый шаг к здоровой коже.