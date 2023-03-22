Перевод часов может навредить твоему здоровью: почему и как можно себе помочь

Уже скоро вся Украина в очередной раз переведет стрелки часов на час вперед. Это происходит дважды в год в последнее воскресенье марта и октября. В этом году украинцы перейдут на летнее время в воскресенье, 26 марта.

Но, как выяснилось, такие изменения времени могут иметь последствия и негативно влиять на здоровье, особенно для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Подробнее о том, какой вред может нести сезонный перевод часов, рассказала врач и эксперт в сфере здоровья Ульяна Вернер для издания РБК-Украина.

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Как сезонный перевод часов влияет на здоровье

Врач отмечает, что перевод часов влияет на режим сна и бодрости нашего организма. Из-за этого возможны дискомфорт, усталость и нарушение сна. Особенно это касается первых дней после смены времени.

И если у человека уже имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, это может спровоцировать нарушение сердечных функций, повышение артериального давления и вызвать учащение эпизодов аритмии.

И поскольку сердечно-сосудистая система является чрезвычайно важной и отвечает за снабжение кислородом и другими питательными веществами всех органов и тканей организма, любой сбой может привести к серьезным последствиям, — объясняет Ульяна Вернер.

К тому же, как показывают исследования, перевод часов может нарушить циркадный ритм.

То есть могут сбиться наши внутренние часы, отвечающие за регулирование суточного цикла биологических процессов.

Основой циркадного ритма является область, находящаяся в головном мозге — гипоталамус. Он отвечает за реакцию на свет и способен корректировать уровень мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию суточного ритма.

Врач добавляет, что переход на летнее время способен нарушить режим сна из-за изменения светового режима. Поскольку часы переводят на час вперед, световой день начинается раньше и в результате человек не досыпает необходимую норму.

Кроме того, изменения циркадного ритма могут повлиять на здоровье. Это может проявляться ухудшением настроения, памяти и внимания, а также проблемами со сном и снижением функций мозга.

Как подготовить организм к переводу часов

У нас есть несколько советов, которые помогут подготовиться к переходу на летнее время:

За неделю до перевода начни менять свой режим сна. Старайся засыпать и просыпаться каждый день на 10–15 минут раньше. Проводи больше времени на свежем воздухе. Это поможет насытить мозг кислородом. Делай утром зарядку по утрам. Отрегулируй завтрак. Утром употребляй умеренно сытную пищу, чтобы организм начал работать.

Начни выполнять эти рекомендации за неделю до смены времени и сможешь почувствовать, как меняются твои биологические часы, а перевод часовой стрелки пройдет легче.

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