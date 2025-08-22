Горит база БпЛА Форпост в Крыму — ВСУ сообщили об успешной операции

Несмотря на плохие новости, нестабильность партнеров и сложности на фронте и в тылу, наши военные делают свое дело. Сегодня стало известно, что ВСУ уничтожили российский пункт управления БПЛА в Крыму.

ВСУ поразили Форпост в Крыму

По сообщению Военно-морских сил ВСУ, нашим армейцам удалось уничтожить пункт базирования БПЛА Форпост и Mohajer-6.

Они размещались во временно оккупированном Крыму, на аэродроме Херсонес.

Известно, что этим ударом ВСУ уничтожили до трех БпЛА Mohajer-6 и два БпЛА Форпост. Их россияне используют для слежки за ситуацией в акватории Черного моря.

Mohajer-6: характеристики дрона

Mohajer-6 — это дрон иранской разработки. Он предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения, может нести до четырех боеприпасов.

Характеристики дрона Qods Mohajer 6:

максимальный взлетный вес — 600 кг;

полезная нагрузка — 100 кг;

дальность полета — 200 км;

крейсерская скорость — 200 км/ч;

максимальная высота полета — 5,4 км;

продолжительность полета — 12 час.

— БпЛА оснащен камерой с мультиспектральным сенсором, лазерным дальномером, двумя подвесками, по одной под каждым крылом, каждая из которых может нести одну ракету Qaem TV/IR с наводкой или одну ракету Almas, — отметили в Ukrainian Military Pages.

