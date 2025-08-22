Для тебя Война в Украине

Горит база БпЛА Форпост в Крыму — ВСУ сообщили об успешной операции

Виктория Мельник, журналист сайта 22 августа 2025, 15:15
херсонес
Дрон Mohajer-6

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь