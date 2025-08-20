Новый дрон с LTE-связью: полукитайский шпион, ударник и обман для ПВО

Россия расширяет и совершенствует свой убийственный арсенал. Недавно она начала опробовать и использовать новый тип беспилотника, который работает через LTE-связь и может управляться удаленно.

Что известно о новом российском дроне с LTE-связью, и какие дополнительные риски для армии и мирного населения он несет — читай в материале.

Новый русский дрон с LTE-связью: характеристики

ГУР МО Украины, ссылаясь на портал War&Sanctions, опубликовало изображение 3D-модели и описание составляющих нового дрона россиян с LTE-связью, которая все чаще появляется на разных участках фронта.

Новый БПЛА может выполнять сразу несколько задач: вести разведку, наносить удары или быть ложной целью, чтобы перегружать украинскую систему ПВО.

Дрон оборудован камерой и двумя LTE-модемами, благодаря которым он может передавать видео в реальном времени или записи через мобильные сети, а также получать от оператора команды для изменения маршрута.

Ударный вариант беспилотника благодаря LTE связи и дистанционному управлению может быть наведен на цель по принципу FPV.

По форме новый дрон с LTE-связью напоминает Shahed-131 (Герань-1), он также имеет корпус с дельта-крылом, но сам дрон по размеру немного меньше.

Для навигации в нем используется устойчивая к помехам система спутникового позиционирования с четырьмя антеннами и китайскими модулями Allystar.

По данным разведки, около половины комплектующих этого беспилотника происходят из Китая — это модули связи, мини компьютер, регулятор питания и кварцевый генератор.

Двигатель DLE расположен в носовой части, и это делает дрон более похожим на баражирующий боеприпас Италмас от российской компании Zala Group.

