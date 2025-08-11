Видео Люди

От атлетки до сержантки ВСУ: история военной, которая работает с иностранцами

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 11 августа 2025, 15:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь