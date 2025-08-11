От атлетки до сержантки ВСУ: история военной, которая работает с иностранцами

Она многократная чемпионка и рекордсменка мира, легкоатлетка сборной Украины, а еще успешная специалистка по финансам и инвестициям, имеющая с американское образование.

Но все это 26-летняя Алина Шух оставила в мирной жизни и присоединилась к армии. В настоящее время девушка — военнослужащая бригады Хартия и служит Харьковщине.

История Алины, служащей сержантом в иностранном подразделении

Север Харьковщины, тренировка бойцов иностранного подразделения Гуахиро бригады Хартия. Он получил свое название в честь первого павшего в боях в Харьковской области колумбийца.

Сражаются против россиян в этом пехотном батальоне также бразильцы, аргентинцы, шотландцы, американцы, шведы, но больше всего колумбийцев. 26-летняя Алина пришла в Хартию переводчицей. Сейчас она — главный сержант взвода англоязычных бойцов. Общается с ними на разные темы.

— Накормлены ли они, тренируются ли, все ли у них хорошо, лечатся ли, где они, что они. Плюс непосредственно командировка на миссии, формирование, отслеживание, коммуникация, снабжение, логистика и так далее.

На учениях в Британии Алина стала лучшей. Когда президент Зеленский и премьер Соединенного Королевства Кир Стармер посещали украинских военных во время международных учений, девушка также была среди присутствующих.

— Ты просто учишься, каждую секунду что-то новое — и ты растешь так или иначе, и двигаться есть куда. Сейчас армия — не о маршировании, сейчас армия о потребностях, от твоих решений или ошибок зависит жизнь.

Решение присоединиться к войску появилось 24 февраля 2022 года. Вопрос был только в том, в каком качестве, чтобы наиболее эффективно.

— Я в первый день пошла вместе с семьей, мы стали в очередь в ТРО записываться, но, как сейчас помню, я была 1564 в очереди. Невероятное время сюрреалистично, потому что весь наш волонтерский центр был в манеже, в котором я тренировалась.

И бывало такое, что я вместе с отцом там ночевали на мячах рядом с сейфом, где в то время хранилась взрывчатка.

Родители Алины тренеры. Девушка в легкой атлетике тоже стала достаточно успешной. Она многократная чемпионка Украины, чемпионка Европы и мира среди юниоров, но в 2021 году во время подготовки к Олимпийским играм получила тяжелую травму и перенесла операцию.

— Это не самое приятное чувство, когда ты к этому всю жизнь готовишься и потом лежишь в больнице. Поэтому я начала думать, что я могу делать, пока восстанавливаюсь. Начала заниматься предпринимательством, направлением финансов, потому что у меня несколько образований. Одно из них получила за границей в университете Орегона в США.

Алина стала операционным директором крупной компании и волонтером. Но после того, как организовала большие проекты по финансовой грамотности для ветеранов, поняла: это потолок, расти уже некуда, а хочется делать больше.

Она очень положительный человек и очень-очень мотивированная. Я увлекаюсь тем, как она относится к работе, — отзывается о девушке американец с позывным Алабама.

— Все эти процессы выстраиваются с нуля, начиная от рекрутинга до их оформления, проживания, инфраструктуры, тренировки, миссии. Для того чтобы предоставить им все координаты, отвечать по рации. Это все инфраструктура, строящаяся вокруг иностранцев.

Среди сложностей — от особенностей перевода до разного менталитета и мотивации бойцов из других стран. Сейчас у Алины куча новых вызовов и простора для роста, как и хотелось.

