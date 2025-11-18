День сержанта Вооруженных сил Украины 2025: когда отмечают и какая история праздника

Украина в состоянии полномасштабной войны как никогда прежде оценила роль военнослужащих и армии.

В настоящее время каждый праздник, посвященный украинским защитникам, имеет свою ценность и цель. В этом году мы также празднуем День сержанта Вооруженных сил Украины.

Когда в Украине отмечают День сержанта ВСУ, рассказываем дальше.

День сержанта Вооруженных сил Украины: когда отмечают

В Украине День сержанта отмечают с 2009 года, однако дата и цель праздника со временем менялась.

В 2019 году пятый президент Украины Петр Порошенко перенес дату празднования 19 апреля. Потом его снова перенесли, и с тех пор День сержанта Вооруженных сил Украины празднуют 18 ноября.

История праздника Дня сержанта

Целью праздника стоит не только повышение авторитета военных, но и выявление уважения к украинским сержантам за их преданность своей работе.

Сержанты являются ключевым звеном в украинской армии и скелетом боевого подразделения.

Сегодня сержанты ежедневно доказывают свою преданность государству на поле боя и за планами очередных действий.

