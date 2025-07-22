Мобільні ТЦК в Україні: чи запрацює таке нововведення та наскільки воно законне

Зараз українські Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки піддаються ворожим атакам, це впливає на процес мобілізації. Тому була висловлена думка щодо мобільних ТЦК СП. Люди замислюються, чи дійсно буде така форма територіальних центрів комплектування та чи буде вона законною.

Мобільні ТЦК СП: що відомо

Застосування мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не порушує чинне українське законодавство, так зазначив народний депутат Федір Веніславський, член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під час брифінгу, передає Укрінформ.

Такі підрозділи не можуть бути створені за рішенням парламенту, це рішення командування.

Нардеп пояснив, що закон не обмежує територіальні центри у розміщенні — вони не зобов’язані працювати лише у стаціонарних приміщеннях. Тобто немає юридичних перешкод для їхньої мобільної форми.

Крім того, за словами депутата, в останній місяць Росія регулярно завдає ударів саме по будівлях ТЦК, намагаючись створити атмосферу страху й небезпеки. Враховуючи ці обставини, поява мобільних центрів є логічною та виправданою. Їх запровадження можливе навіть без змін до законів.

Також Веніславський нагадав, що в ухваленому у 2023 році законі про мобілізацію передбачена цифровізація основних процесів.

Це значно спрощує роботу мобільних ТЦК, оскільки тепер доступ до баз даних, зв’язку та необхідної інформації можна забезпечити у цифровому форматі, навіть без постійного офісу.

Точного рішення щодо запровадження роботи такої форми ТЦК немає. Відповідно точно не прописані принципи їхньої роботи та законних повноважень щодо військовозобов’язаних. Утім, ймовірно, мобільні ТЦК матимуть такі самі права й можливості як і звичайні.

