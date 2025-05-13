Зануритись у казку: в Буковелі відкрили аквапарк у стилі мультика Мавка

Світ Мавки більше не обмежується екраном — тепер у нього можна буквально зайти босоніж.

У Буковелі відкрився перший в Україні критий аквапарк, створений за ліцензією мультфільму Мавка. Лісова пісня.

Його дизайн — робота команди Starlight Scenery. Фахівцям вдалося поєднати казкову лісову чарівність і сучасну водну архітектуру: дерево, воду, камінь, мʼяке світло. Тут усе як у Мавчиному лісі, тільки з водяними гірками, зонами відпочинку і спа-зонами.

Аквапарк Mavka в Буковелі — деталі

Новий аквапарк почав роботу в самому серці Буковеля. Тут понад 18 тисяч квадратів магії — це найбільший аквапарк України.

У складі — 7 панорамних басейнів, 6 водних гірок, 14 зон лісового SPA, простора дитяча зона з теплим басейном, магазин і кафе. Але найцікавіше — атмосфера.

Ідея проекту — створити простір, у якому оживає всесвіт мультфільму Мавка. Лісова пісня, натхненного однойменною драмою-феєрією Лесі Українки.

Це історія про кохання між лісовою Мавкою та селянином Лукашем, про магію природи й боротьбу добра з жадібністю. І саме цей світ став основою для оформлення кожної зони аквапарку.

Територія аквапарку спроектована з урахуванням принципів інклюзивності: тут є спеціальні ліфти, пандуси, обладнані санвузли та душові, а також персонал із навичками допомоги людям з інвалідністю.

Казковий дизайн — справа рук Starlight Scenery

Розробку дизайн-проєкту всіх ключових зон аквапарку здійснила компанія Starlight Scenery. Її команда працювала над вхідною групою, рецепцією, дитячою зоною, басейнами, душовими, SPA, лаунж-просторами та інтер’єрними акцентами.

Кожна зона створена у єдиній стилістиці, з природними мотивами, рослинними текстурами та казковими персонажами навколо.

Пилип Нірод, директор Starlight Scenery, розповідає:

— Ми зрозуміли, що для нашої команди це не просто виклик, а ще й захоплююча можливість створити середовище, яке поєднує функціональність аквапарку й магічну візуальність у стилі відомого мультфільму. Перед нами стояла задача інтегрувати казковий світ лісових духів у реальний простір, не втрачаючи при цьому функціональності.

Водночас ми повинні були врахувати сучасні міжнародні тренди в архітектурі аквапарків: безпечність, інклюзивність, зручність для великої кількості людей, ергономіку, освітлення та навігацію.

Ми інтегрували природні мотиви, рослинні текстури, елементи казкових персонажів — усе в рамках єдиної, сучасної концепції. Усі зони — від плитки у SPA до дизайну гірок — пройшли повний цикл проектування у нашій команді.

Зануритись у казку: в Буковелі відкрили аквапарк у стилі мультика Мавка / 7 Фотографій

Аквапарк в стилі Мавки — центр тяжіння в серці Карпат

Директор всесезонного аквапарку Mavka Василь Гриньків зазначає:

— Це не лише центр тяжіння для всесезонного відпочинку, відновлення ментального здоров’я гостей з усієї України, а й можливість для іноземних туристів познайомитися з національною культурою й автентичними традиціями.

Адже український колорит вартий того, щоб відкривати його світові.

Аквапарк відкритий для відвідувачів у будь-яку пору року. І вже став новою точкою тяжіння — для сімейного туризму, фанатів сучасного українського контенту та всіх, хто шукає відпочинок та враження.

Наближається сезон відпочинків, і ще один із найкурортніших регіонів — Одеська область. Тут є десятки баз відпочинку, готелів, санаторіїв. А також чимало інших цікавих місць та пам’яток. Читай далі — про відпочинок в Одеській області 2025, що можна подивитися та куди поїхати на море.

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