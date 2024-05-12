Дакота Джонсон: лучшие фильмы с американской актрисой и спойлер — здесь нет Пятьдесят оттенков серого

Дакота Джонсон — это актриса с неповторимой харизмой и стилем. Она заслужила признание зрителей и критиков благодаря своим ролям в различных кинопроектах. Самая известная из них — трилогия Пятьдесят оттенков серого, где Дакота сыграла Анастейшу Стил. Однако в фильмографии Джонсон есть немало интересных кинолент, которые точно заслуживают твоего внимания.

Подробнее о пяти фильмах в которых снималась Дакота Джонсон рассказываем далее в материале.

Дакота Джонсон: фильмы с участием актрисы

Арахисовый сокол

Комедийно-драматический фильм, который был выпущен в прокат в 2019 году. В главных ролях киноленты снялись Шая Лабаф, Дакотой Джонсон, Джон Хокс, Брюс Дерн, Зак Готтсаген, Джон Бернтал и Томас Гейден Черч.

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По сюжету фильма, самая большая мечта 22-летнего Зака — стать реслером и выйти на ринг. Но из-за синдрома Дауна, одинокий парень, не имеющий ни друзей, ни семьи, живет в доме престарелых. Однажды Зак решает все изменить и убегает из палаты. Он случайно встречается с мелким преступником Тайлером. Ребята быстро находят общий язык, становятся друзьями и вместе начинают искать школу по реслингу.

Черная месса

Черная месса — это криминальная кинолента 2015 года, которая была снята на основе романа Дика Лера и Джерерда О’Нила под названием Черная месса: правдивая история нечестивого союза между ФБР и ирландской мафией. В главных ролях зрители увидят: Джонни Деппа, Джоэла Эджертона, Бенедикта Камбербэтча, Дакоту Джонсон, Кевина Бейкона, Джесси Племенс, Питера Сарсгаарда и Кори Столл.

Это история о жизни одного из самых безжалостных гангстеров всех времен Джеймса Балджера по псевдониму Уайти. Мужчине удается не один год водить за нос правоохранителей и удачно воплощать преступные планы в реальность. Но чем все это закончится?

Друзья навсегда

Драматический фильм 2019 года выпуска рассказывает историю Мэтта Тига, его жены Николь и их двух дочерей Молли и Эви. Мужчина работает журналистом в небольшой газете, однако его приглашают на работу в The New York Times. Фактически в то же время у Николь диагностируют рак и дают прогноз — 6 месяцев.

Смотри, как изменится жизнь героев, которых в киноленте сыграли Джейсон Сигел, Дакота Джонсон, Кейси Аффлек и другие. Кстати, как и предыдущий фильм Черная месса, сюжет этой киноленты основан на реальных событиях.

Хлоя и Тео

Драматический фильм Хлоя и Тео 2015 года основан на реальном путешествии в США Тео Икуммакью — актера, играющего главную роль. Также в главных ролях можно увидеть Дакоту Джонсон и Миру Сорвино.

Фильм рассказывает историю инуитов, которые с давних времен живут на севере, где есть только снег, лед и мороз. В такой местности и вырос Тео. Он вынужден покинуть дом, чтобы предупредить об опасности глобального потепления. Тео отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с бездомной по имени Хлоя. Девушка хочет помочь эскимосу донести правду до людей, однако они сталкиваются со многими проблемами.

В активном поиске

Романтическая кинокомедия, рассказывающая историю четырех девушек в Нью-Йорке. В главных ролях Дакота Джонсон, Ребел Уилсон, Элисон Бри и Лесли Манн.

Все девушки по сюжету имеют совершенно разное представление об отношениях и любви, однако у них одинаковая проблема — отсутствие любимого человека. С какими приключениями столкнутся девушки в течение фильма, и удастся ли им найти любовь своей жизни?

А если ты хочешь посмотреть интересные фильмы и сериалы с участием легендарного британского актера Тома Харди, то ранее мы уже делали такую подборку.

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